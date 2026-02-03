澳洲22歲女赴日滑雪 慘吊死纜車...雪場急停運

澳洲一名22歲女子在日本滑雪時，因背包被纜車卡住，被吊掛在半空中死亡。（圖／翻攝自Google Maps）





澳洲一名22歲女子，上（1）月30日在日本長野縣小谷村的滑雪場滑雪，搭乘纜車時，因隨身背包的扣環卡在座椅，導致她被拖行到半空中吊掛，最終窒息身亡。目前該纜車已停止運行，業者表示將全面配合調查，其餘滑雪場也紛紛立起告示牌，針對搭乘纜車做安全提醒。

隨身包卡纜車 22歲澳女吊死滑雪場

綜合日媒報導，事發在上月30日小谷村的「栂池高原滑雪度假村」，22歲的澳洲籍女性揹著背包搭上纜車，胸前背帶扣上、腰部附近背帶未扣上，上午9時02分左右，當她準備下纜車時，因腰部附近的背帶扣環卡在座椅間，導致她無法順利下纜車，並且被持續前進的纜車拖行到半空中，呈現吊掛狀態。

工作人員察覺異常後，立刻按下停止按鈕、展開救援行動，並於9時15分通報消防，但救下該名女子時，她已沒了呼吸心跳，緊急送醫救治後，仍在2月10日宣告不治。

業者道歉停運 滑雪場急設告示牌

事發後隔天，經營滑雪場的「栂池纜車公司」在官網發布聲明，對於讓客人及其家屬，以及相關人士承受莫大的擔憂與不便，在此致上最深切的歉意。目前正全面配合相關單位的調查，同時在公司內部也正從多方進行原因調查，包含纜車工作人員的安全管理是否存在問題等，在完成事故原因的釐清、制定安全對策，並能夠確實保障顧客安全之前，將暫停營業。

同時，長野縣其他滑雪場也不敢大意，紛紛在雪場立起告示牌，提醒滑雪客們在搭乘纜車時，儘量不要揹背包，若真要攜帶隨身包，請取下抱在胸前或放置在腿上，包包被卡住時才能脫身。

