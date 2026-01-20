澳洲48小時內連4起鯊魚攻擊事件 官方關數十處海灘籲暫勿下水

澳洲新南威爾斯省自當地時間18日下午4時20分起，48小時內接連發生4起鯊魚攻擊事件，受害者年齡從11歲至39歲不等，地點皆位於沿海處。首起事件發生在雪梨港，一名12歲男童在游泳時遭鯊魚咬傷雙腿，狀況危急。

澳洲官方指出，多數攻擊事件都是學名為低鰭真鯊（Carcharhinus leucas）的公牛鯊導致，該種鯊魚被IUCN紅色名錄列為易危等級，主要分布於溫暖及沿岸淺水海域，且能同時在淡水與鹹水環境中生活。根據國際鯊魚攻擊檔案統計，公牛鯊是第3致命的鯊魚。

澳洲邦德大學環境科學副教授麥克菲（Daryl McPhee）指出，由於1、2月是澳洲的夏季，水溫溫暖，因此公牛鯊常會在這時節出現在雪梨附近的水域，「但短時間內發生多起公牛鯊咬人事件，仍然很不尋常。」

BBC報導表示，攻擊事件都是發生在連日豪雨之後，新南威爾斯州警司麥克納爾蒂（Joseph McNulty）在首起攻擊事件後就曾提到，雨水會將養分沖刷到河流和海洋中，導致魚群聚集覓食，因此會吸引鯊魚靠近岸邊，「有魚的地方就有公牛鯊。不幸的是，這有時會發生在熱門的海灘地點。」

澳洲當局為此已關閉當地數十個海灘，並呼籲民眾遠離海洋、避免下水游泳。新南威爾斯衝浪救生協會的執行長皮爾斯（Steve Pearce）表示，水質混濁有利於公牛鯊活動，我們認為目前海灘不安全，建議大家不要輕易下水，可改去當地游泳池游泳。

