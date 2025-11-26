澳男涉煽動族群言論 星國要求社群平台限制帳號內容

（中央社記者吳昇鴻新加坡26日專電）一名澳洲公民涉及長期散播種族煽動性言論，亦被指曾於新加坡大選期間試圖干預馬來社群。對此，新加坡當局指出，嚴肅看待破壞種族與宗教和諧的威脅，並援引「網路刑事危害法」採取行動、指示社群平台限制該帳號並封鎖相關內容。

新加坡內政部今天發布新聞資料表示，已向TikTok 和臉書母公司Meta發出「帳號內容限制指示」（Account Restriction Direction）及「屏蔽指示」（Disabling Direction）；兩家平台必須依照指示，不讓名為楚菲卡（Zulfikar Mohamad Shariff）的男子帳號在新加坡流傳。

新加坡內政部指出，此舉將阻止楚菲卡破壞種族與宗教和諧，警方也已針對他的行為啟動調查。 「海峽時報」（The Straits Times）、聯合早報等媒體報導，54歲的楚菲卡原本是新加坡公民，2020年已放棄新加坡籍，目前持澳洲護照。他自2001年起因公開

挑動族群關係等言論，多次受到當局關注。

楚菲卡曾因在2016年於網路上鼓吹恐怖主義、替極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）美化造勢遭內部依安全法予以拘留。儘管在2020年放棄新加坡公民身分後，他仍在澳洲透過社群平台針對本地馬來穆斯林社群及其他族群發表煽動性言論。

在今年5月的新加坡全國大選期間，楚菲卡以臉書帳號「Zai Nal」發文，指控馬來穆斯林議員無法為社群發聲，引發爭議。

新加坡內政部表示，楚菲卡多段影片內容帶有煽動性，政府也收到不少民眾反映，其中包括多起警方報案，指控楚菲卡的貼文威脅新加坡的族群與宗教和諧；經與警方評估，他的網路內容已觸犯法規，涉及煽動敵意、仇恨及對立情緒，為防止有害內容繼續擴散，當局依「網路刑事危害法」（Online Criminal Harms Act）採取行動。

報導指出，這並非內政部首次依法發出此類指示。該法自2024年生效以來警方已多次發布指示，包括「帳號內容限制指示」與「屏蔽指示」，用以限制新加坡用戶接觸詐騙或其他惡意網路行為。

新加坡內政部強調，嚴肅看待破壞種族與宗教和諧的威脅，包括來自外國人士，將毫不猶豫地採取行動應對。（編輯：陳承功）1141126