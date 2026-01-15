澳男老鼠藥中毒案外案！狠心女友被疑曾毒殺英籍夫 檢方不起訴

〔記者吳昇儒／台北報導〕澳洲男子艾力克斯蕭雷2023年間因休克送醫，最後查出是同居人楊錦屏蓄意下毒，楊女被依殺人未遂罪起訴。案件爆發後，楊女英國籍丈夫的弟弟前年來台尋親，警方卻發現楊女丈夫死前也身體不適，便將案件移送檢方偵辦。台北地檢署認為，因死者已火化，無法鑑驗出有無毒藥成分，難認定楊有殺夫犯行，予以不起訴處分。

來台當交換學生澳洲籍男子艾力克斯蕭雷(Alex Shorey)被同居楊女下藥，多次進出醫院，2023年4月間，被醫院檢查出有老鼠藥中毒情形，事後被轉送回澳洲進行治療，保住一命，台北地檢署隨即分案進行調查，並於楊女住所搜查出用完的液態老鼠藥瓶。

廣告 廣告

楊女一度辯稱是英國籍丈夫托斯倫(Torslen)過世後，因心情低落買液態老鼠藥打算輕生，卻遭誤喝。台北地檢署偵辦後未採信其說法，認定楊女涉犯殺人未遂罪，提起公訴。

而托斯倫(Torslen)的弟弟保羅(Paul)來台尋找失聯的哥哥，向我國警方求助，經拼湊出嫂嫂的名字後，驚覺其嫂嫂竟是下毒的楊女，仔細追查發現，托倫斯生前也也曾於2022年12月間兩次出現血尿、胃痛及腹痛等症狀，到醫院就醫，隔年1月2日因心肺功能停止，送醫搶救後不治身亡，且急救當時檢驗報告指出托倫斯腎功能指數異常，但無法確定是否受到心肺停止影響。

因死者並無明顯外傷，且楊女痛哭失聲，初步研判無外力介入，且家屬表示不要解剖、司法相驗，最終僅採取行政相驗，認定為心臟、呼吸衰竭身亡，遺體則於2週後進行火化。

檢察官調查後，認為死者遺體已經無法檢驗DNA型別，若有毒物已被高溫分解無法辨別，查閱楊女通訊軟體紀錄後，確認其曾與丈夫母親連繫，加上死者在國內並無投保，難認定楊女有殺害丈夫犯行，罪嫌不足，予以不起訴處分。

【看原文連結】

更多自由時報報導

主任教官由愛生恨！男女教師在校嘿咻性愛片外流

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

台灣3億救災捐款卻被貪光！外媒再怒提「斷交國」25年前醜聞

馬太鞍溪堰塞湖洪災19死5失蹤 光復鄉公所今晨被檢方搜索

