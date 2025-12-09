澳社群禁令10日上路 將封鎖16歲以下青少年帳號

畫面上的14歲少年，2年前開始接觸線上遊戲、Youtube和TikTok等社群媒體，每日花好幾個小時停留在這些平台。當他出現憤怒、攻擊性行為以及飲食與睡眠失調之後，父母帶他到專門治療遊戲障礙的門診求助，才慢慢恢復正常。

網路成癮少年病患的母親說道，「我們到了那裡，醫生就會解釋，這不是他做錯了什麼，只是想幫助他，用非常溫和的方式，不是那種完全戒斷，拿走所有螢幕的做法，而是讓他慢慢開始意識到自己的狀況。」

伯斯的費歐娜史丹利公立醫院的遊戲障礙門診成立3年多以來，收治超過350名網路與遊戲成癮的病患，最小的只有5歲。門診主管指出，沉迷於遊戲和社群平台的未成年人愈來愈多，他們拒絕上學、反抗父母的管教，已經形成社會隱憂，也讓專科門診的需求量大增。

除了實質的醫療協助體系，澳洲政府也呼應家長團體的請求，從10日開始，要求Instagram、TikTok和YouTube等社群平台，封鎖16歲以下的青少年帳號，違者將面臨4950萬澳元、約合10億新台幣的罰款，預計受影響的用戶超過100萬。

澳洲總理艾班尼斯表示，「當看到年輕人的心理健康問題不斷增加，以及社群媒體造成的社會傷害時，我們希望孩子有機會享受童年，也希望父母能有足夠的能力，與孩子討論相關議題。」

澳洲總理親上電視節目說明新禁令。科技公司抗議新法令侵犯兒童使用網路的權利，也質疑政府驗證年齡技術的可靠性。醫療專家則肯定禁令的實施，但呼籲政府應同時管控演算法、減少螢幕無限制滑動與通知等成癮式的設計，並建立全國性驗證制度，才能全面保護兒童。在澳洲之後，歐洲國家也打算推動類似禁令，丹麥可望在2026年跟進實施。