澳紐再把台海寫進聯合聲明！台灣議題正從區域問題走向國際秩序問題

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如果把時間拉回十年前，澳洲與紐西蘭的聯合聲明裡，幾乎看不到台海。

今天，情況已經完全不同。

澳洲與紐西蘭最新聯合聲明再次強調台海和平穩定的重要性，台灣外交部公開表達歡迎。這段看似熟悉的外交文字背後，其實反映一個愈來愈明顯的國際趨勢。

台灣議題，正在從區域問題逐漸走向國際秩序問題。

過去北京一直試圖把台灣問題定義成中國內政。然而近年愈來愈多國家開始採取不同看法，因為各國看到的是另一個現實。

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全球約有一半貨櫃航運經過台灣周邊海域；全球最先進半導體主要集中在台灣；AI供應鏈核心企業與生產能力也大量聚集於此。

一旦台海發生重大衝突，受到衝擊的不只是台灣與中國，而是全球供應鏈、國際航運與世界經濟。

因此近年出現一個明顯變化。

從G7峰會，到北約領袖會議；從美日聯合聲明，到歐盟、澳洲與紐西蘭等國家官方文件，「台海和平穩定的重要性」逐漸成為固定內容。

這不是外交慣例，而是一種政治態度，代表各國開始把台海視為國際安全問題，而非單純兩岸問題。

澳洲與紐西蘭的表態尤其值得注意。

兩國位於南太平洋，是美國印太戰略的重要夥伴，同時又與中國維持密切經貿往來。在這樣的背景下，澳紐仍持續把台海和平穩定寫入正式聯合聲明，本身就是一種清楚訊號。

這個訊號的核心並不是支持哪一方，而是強調台海穩定已經關係到整個區域乃至全球利益。

近年北京不斷主張台灣問題屬於中國內政，但從國際社會的實際反應來看，愈來愈多國家正以不同角度看待台灣。

對他們而言，台灣不只是地圖上的一座島嶼，也是全球供應鏈的重要節點、印太安全的重要環節，以及國際秩序的一部分。

澳紐這份聯合聲明最值得注意的地方，不在於新增了多少文字，而在於世界正在用新的方式理解台灣。

台灣不再只是東亞地圖上的一座島嶼，而是國際秩序的一部分。

（圖片來源：AI示意圖）

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