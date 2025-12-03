澳紐商會發表年度白皮書 聚焦地熱、礦產、漁電共生、醫療等領域

澳紐商會發表年度白皮書，國發會主委葉俊顯代表政府接受。戴嘉芬攝



澳洲紐西蘭商會今日（12/3）發表2025年度白皮書。由澳紐商會理事長陳明信、執行長劉少浡、白皮書委員會主席暨KPMG台灣安侯建業執行董事張維夫向國發會主委葉俊顯遞交白皮書，以期持續推動並深化台澳紐三方經貿合作的堅定承諾。今年度白皮書聚焦於能源和醫療保健產業的合作，針對地熱能源制度、關鍵礦產供應鏈、外資漁電共生專案、與聽力醫療補助等議題提出具體建議，期望促進三方共榮發展。

本次發表會由陳明信、劉少浡及張維夫共同主持，除了表達對國家發展委員會及各界商會夥伴的長期支持及感謝外，陳明信並表示，在全球貿易充滿不確定性的情勢下，澳洲、紐西蘭與台灣的合作關係持續深化，展現出彼此對共榮發展的堅定承諾。澳洲依然是台灣最重要的能源夥伴，紐西蘭則在農產品與科技出口上持續成長，三方合作潛力無限。

廣告 廣告

今年度白皮書聚焦於能源和醫療保健產業的合作。首先，在地熱能源制度方面，建議台灣借鏡紐西蘭經驗，完善法規、強化研究合作、培育跨領域人才並結合原住民知識，以加速地熱能源開發、推動能源轉型並強化能源安全。

針對關鍵礦產供應鏈，呼籲台灣建立與澳洲等國的策略合作與政策框架，以提升產業韌性並確保經濟安全。外資參與漁電共生專案時，因法規限制無法直接掌控養殖用地許可（ALUP），導致合規與融資風險升高，建議政府建立彈性法律機制，允許外資在特定情況下暫時持有ALUP，以強化專案治理與保障供電穩定。

此外，面對聽力損失與失智症關聯的風險攀升，建議擴大人工電子耳補助至重度聽損、取消65 歲年齡上限，並將聽力篩檢納入50歲以上例行健檢，以提升長者生活品質並與國際標準接軌。

澳紐商會自1991年成立以來，始終致力於促進澳洲與紐西蘭企業及商務人士在台灣的整體利益。

過去34年間，商會積極與政府機構及各類組織合作，扮演企業、政府與商界之間的重要溝通橋樑。透過政策倡議、商務拓展及社群活動，商會不僅強化台灣、澳洲與紐西蘭三方的經貿連結，更推動文化交流，持續深化多元合作與互動，為會員創造更具價值的商業環境。

劉少浡指出，今年白皮書不僅回顧過去一年經貿成果，更針對能源轉型、健康醫療等領域提出前瞻建議。感謝商會會員與合作夥伴們的共同努力，以及KPMG 台灣的專業協助，讓白皮書成為政策溝通與產業發展的重要媒介。

張維夫表示，今年已是白皮書發表的第六年，彰顯澳紐商會持續致力於促進台澳紐三方交流，並透過政策倡議支持會員與合作夥伴在台灣的發展。

此外，KPMG多年積極參與澳紐商會活動及用心推動台澳紐相互合作，亦是希望能加深台灣與澳紐兩國間彼此之經貿與文化交流互惠，而KPMG 協助數家台資銀行在澳洲設立辦事處及分行即證明台澳之間的關係已不僅僅限於貿易層級」。

國發會主委葉俊顯表示，澳洲與紐西蘭是台灣在亞太地區最重要的經貿夥伴之一。面對全球經貿不確定性，台灣將持續深化在能源轉型、關鍵礦物供應鏈及產業創新等領域的合作，與澳紐攜手打造更具韌性與永續的夥伴關係。他並肯定澳紐商會長期透過白皮書提出具前瞻性的政策建議，作為政府精進相關政策的重要參考依據。

展望未來，澳紐商會將持續扮演台澳紐三方之間的商業團體與台灣政府之間的溝通橋樑，推動三方在貿易、投資與文化交流方面的合作，並積極協助台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），促進台灣融入區域經濟合作，為澳紐商業夥伴創造更有利的經商環境。

更多太報報導

北市日本工商會發表「年度白皮書」 葉俊顯：台日是相互扶持的夥伴

北市日本工商會發表年度白皮書 首度納入「穩定兩岸關係」

歐洲商會發表2025建議書 聚焦再生能源政策挑戰 高仙桂：會確保企業買到足夠綠電