澳紐商會白皮書聚焦地熱、礦產等議題 葉俊顯：持續加強台澳紐三邊合作
澳洲紐西蘭商會今日（12/3）發表2025年度白皮書，由澳紐商會理事長陳明信遞交予國發會主委葉俊顯。葉俊顯在會中分享政府在能源、雙語政策以及健康台灣的推動進展。他提到，目前全台已建置6座地熱電廠，紐西蘭在地熱領域有多年的豐富經驗，雙方將持續加強政策與技術合作。此外，關鍵礦物已成為全球關注議題，台灣將持續與澳洲加強合作，提升相關供應鏈的韌性。
澳紐商會今年白皮書聚焦於能源和醫療保健產業的合作，針對地熱能源制度、關鍵礦產供應鏈、外資漁電共生專案、與聽力醫療補助等議題提出具體建議，期望促進三方共榮發展。
葉俊顯致詞指出，澳洲和紐西蘭是台灣在亞太地區的重要經貿夥伴；尤其自2013年簽署「台紐經濟合作協定」以來，雙邊貿易已有豐碩成果；期盼與澳洲簽署經濟合作協定（ECA），進一步鞏固夥伴關係與商貿發展。
葉俊顯表示，今年的白皮書中，商會在經貿合作、能源轉型、雙語政策以及健康產業等方面提出寶貴建議。他在會中分享政府目前的推動進展，希望能繼續得到商會的協助與支持。
首先，在能源轉型方面，葉俊顯指出，為了落實2050淨零轉型目標，政府已於2024年提出二次能源轉型政策，積極推動太陽光電、離岸風電、地熱、氫能等多元能源發展，並加強深度節能與科技儲能，期待公部門和私部門協力實現減碳目標。
他特別指出，地熱在台灣能源轉型中扮演關鍵角色，目前全台已建置6座地熱電廠。紐西蘭在地熱領域有多年的豐富經驗，雙方將持續加強政策與技術合作，為我國邁向淨零排放目標注入力量。
葉俊顯繼續指出，澳洲在我國能源轉型方面，無論是液化天然氣供給、再生能源開發、氫能、儲能等低碳排技術，始終是台灣重要的戰略合作夥伴。在全球經貿不確定的情況下，關鍵礦物成為全球關注的議題，台灣將持續與澳洲加強合作，提升相關供應鏈的韌性。
針對商會關注之雙語政策，他表示，政府正透過各階段教育系統，推動沉浸式雙語學習環境，提升國民英語能力，並持續打造友善外國人在台生活以及經商的雙語環境。政府會繼續打造友善的雙語環境，吸引外國人來台生活、經商，並促進與澳洲、紐西蘭的跨國青年交流與經貿合作。
在健康台灣方面，葉俊顯說，政府在今年啟動5年期「健康台灣深耕計畫」，共投資489億元新台幣，從改善醫療工作條件、人才培育、智慧科技醫療到社會責任醫療永續等方面，全面提升醫療環境體系。他強調，歡迎商會、產業界與政府一起合作，將台灣打造成亞太地區最具醫療發展力的國家。
最後，葉俊顯表示，台澳紐近年在能源、科技、經貿、教育等領域的合作成果豐碩。再次感謝商會每年提出建議書，作為政府精進政策參考。國發會將繼續擔任商會與各部會之間的溝通平台，促成台澳紐三方更加緊密的產業合作與投資環境。
