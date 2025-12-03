澳紐商會示警：台灣95%稀土來自中國！台澳合作可深化關鍵礦產策略
澳洲紐西蘭商會今日（12/3）發表2025年度白皮書，針對地熱、漁電共生、關鍵礦產、醫療等領域提出建言。特別在關鍵礦產方面，商會指出，台灣超過95%的稀土元素進口來自中國，在如此高度集中情形下，任何地緣政治緊張或出口限制，都會形成潛在的供應鏈風險。
澳紐商會白皮書中指出，台灣的高科技經濟高度依賴關鍵礦產供應鏈，極易受到中斷影響。鋰、鈷、鎳與稀土元素等礦產是半導體、電動車電池與零組件、再生能源系統及其他戰略產業不可或缺的原料。然而，台灣目前幾乎完全仰賴進口這些資源，且往往來自單一市場。
白皮書進一步提到，台灣超過95%的稀土元素進口來自中國。如此高度集中構成供應風險：任何地緣政治緊張或出口限制都可能危及台灣工業基礎所依賴的穩定原料供應。
澳紐商會白皮書委員會主席張維夫認為，台灣缺乏具規模的關鍵礦產儲量，且上游加工能力極為有限，台灣每年進口約3,000噸稀土用於製造，但僅有一至兩家本地企業參與這些材料的精煉或加工。
他也提到，由於供應來源並不多元，台灣於原料生產中對外部供應商的依賴具一定程度之風險，絕大多數稀土進口來自中國，而中國亦主導全球鋰、石墨及其他電池礦產的精煉。即使台灣從中介國家（如:日本）取得精煉材料（例如:某些合金或化合物），其供應鏈往往仍追溯至中國的礦場或加工商。簡言之，台灣的關鍵礦產進口高度集中於單一來源，形成潛在的供應鏈風險。
張維夫指出，此一過度依賴之風險將直接威脅台灣最重要的產業，也就是占台灣出口近40%的半導體產業，大量需要稀土及如鍺、鎵等特殊金屬。而電池與電動車製造商依賴鋰、鈷與鎳的電池化學組成；再生能源則需稀土磁鐵（如:釹與鏑）及其他關鍵材料以提升效能。若這些原料因供應衝擊而變得稀缺或昂貴，上述產業的生產將受到嚴峻影響。
此外，台灣的國防工業與科技產業亦面臨風險；例如，稀土出口限制曾被用來施壓其他國家的製造能力與國防供應鏈。
該商會指出，儘管面臨這些風險，台灣仍缺乏一套整合性的架構來確保並多元化關鍵礦產供應。這與其他戰略領域形成對比，例如在半導體與能源方面，政府與產業已合作推動風險控管與供應安全；但在關鍵礦產領域，尚無類似的政府—產業合作機制。
商會舉例，2018年，民間與學術界成立「台灣稀土與稀有資源產業聯盟」（TRERRIA），推動本地稀土供應鏈；環保署與經濟部也支持小規模回收研究。然而這些計畫仍屬分散，規模有限。且台灣也因政治因素無法參與如「礦產安全夥伴關係」等多邊倡議，使得建立本地策略與國際合作更加迫切。
澳紐商會表示，為建立發展韌性，台灣應將與澳洲的戰略夥伴關係作為關鍵礦產策略的核心。澳洲具備資源豐富、可靠性高與價值觀相近等特質，與台灣需求高度契合。澳洲是全球關鍵礦產最豐富的國家之一，擁有大量儲量與生產能力，能供應台灣所需的多種原料。
商會進一步指出，澳洲是全球最大鋰生產國，2023年占全球鋰產量近半，亦為僅次於中國的第二大稀土礦產國。澳洲擁有大量鎳、鈷、錳、高純度矽砂與稀土元素儲量，是電池金屬與釹等稀土元素的主要來源。值得注意的是，澳洲大量關鍵礦產目前以濃縮物形式出口至中國進行加工。這提供台灣機會：透過直接與澳洲合作，可將部分重要資源導入安全的雙邊供應鏈，而非完全依賴中國的價值鏈。
澳紐商會表示，台澳夥伴關係若聚焦於長期資源供應與加工技術共同開發，將直接支援台灣的國家優先事項。此一合作結合台灣在先進製造的優勢與澳洲在資源供應與品質控管的強項，打造從原料到高科技成品的完整供應鏈。
澳紐商會提出5大方向，建議台灣應採取正式政策架構，以確保並多元化關鍵礦產供應鏈，並以澳洲作為主要合作夥伴。這5大方向包括成立政府—產業關鍵礦產工作小組、深化台澳關鍵礦產夥伴關係、善用日澳礦產合作夥伴關係、投資本地精煉、加工與回收能力、建立關鍵礦產戰略儲備等。
商會表示，透過上述措施，台灣可從被動應對轉向積極強化韌性。澳洲擁有豐富資源、穩定治理與高標準，是此一努力的理想夥伴；深化合作不僅可多元化台灣的關鍵礦產進口，亦可鞏固更廣泛的台澳戰略關係。
澳紐商會強調，在地緣經濟競爭日益加劇的時代，確保關鍵礦產供應鏈是台灣產業未來的基礎。透過正式政策架構、政府與民間合作及國際夥伴關係，台灣可確保其半導體晶圓廠、電池超級工廠與潔淨能源項目擁有所需原料，推動經濟成長並強化供應鏈安全，以因應全球不確定性，這將是2025年及未來的明確戰略要務。
