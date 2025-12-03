澳紐商會2025年度白皮書，呼籲台澳深化關鍵礦產夥伴關係 國發會承諾推動與澳洲簽ECA

澳洲紐西蘭商會（澳紐商會）（12月3日）舉辦「2025年度白皮書」發表會，國家發展委員會主任委員葉俊顯出席並代表政府接受。葉俊顯致詞強調，台灣將積極尋求與澳洲簽署經濟合作協定（ECA），同時強化與澳洲在關鍵礦產上的戰略合作，以提升國家能源與供應鏈韌性。



澳紐商會「2025年度白皮書」聚焦於能源、醫療保健產業合作。澳紐商會理事長陳明信博士（Jeffrey Chen）、執行長劉少浡（Glenn Lio）、白皮書委員會主席暨KPMG台灣安侯建業執行董事張維夫（Vincent Chang）、澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）、紐西蘭駐台代表梁思齊 (Chris Langley)都出席今天的發表會活動。



澳紐商會「2025年度白皮書」特別針對「關鍵礦產供應鏈」提出具體建議，並呼籲台灣與澳洲深化關鍵礦產夥伴關係，並且在台灣本地投資本地精煉、加工與回收能力。



澳紐商會建議，澳洲是全球關鍵礦產最豐富的國家之一，也擁有大量鎳、鈷、錳、高純度矽砂與稀土元素儲量，更是全球最大的鋰生產國，也是僅次於中國的第二大稀土礦產國，台灣應將與澳洲的戰略夥伴關係作為關鍵礦產策略的核心。

白皮書指出，台灣的高科技經濟，如半導體、電動車電池與零組件，高度仰賴鋰、鈷、鎳和稀土元素等關鍵礦產。然而，由於台灣超過95%的稀土元素進口來自中國，如此高度集中構成供應風險，任何地緣政治緊張或出口限制都可能危及台灣工業基礎。白皮書強調，台灣缺乏具規模的關鍵礦產儲量，且上游加工能力有限，若無多元且安全的關鍵礦產供應鏈，國家的經濟安全與產業競爭力將面臨嚴峻挑戰。

馮國斌致詞提到，台灣出口產品中有40%是半導體，稀土和一些特殊金屬正是先進半導體必須材料，澳洲有全球最大關鍵礦物資源，政府正在尋求擴大產能。

澳洲政府為落實2050淨零轉型目標，已於2024年提出二次能源轉型政策，積極發展太陽光電、離岸風電、地熱、氫能等多元能源。葉俊顯表示，澳洲無論在液化天然氣供給、再生能源開發，或是氫能、儲能等低碳排技術方面，皆是台灣重要的戰略合作夥伴。

葉俊顯致詞時也強調，台灣將強化與澳洲在關鍵礦產上的戰略合作，以提升國家能源與供應鏈韌性，也積極尋求與澳洲簽署經濟合作協定（ECA），同時強化與澳洲在關鍵礦產上的戰略合作，以提升國家能源與供應鏈韌性。

葉俊顯另提到，紐西蘭是台灣在亞太地區的重要經貿夥伴，自2013年簽署「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）以來，雙邊貿易已有豐碩成果，台灣期盼能與澳洲比照辦理，簽署ECA，進一步鞏固雙邊夥伴關係與商貿發展。

展望未來，澳紐商會將持續扮演台澳紐三方之間的商業團體與台灣政府之間的溝通橋樑，推動三方在貿易、投資與文化交流方面的合作，並積極協助台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），促進台灣融入區域經濟合作，為澳紐商業夥伴創造更有利的經商環境。



