澳紐關切中共軍演 外交部：臺海和平穩定已是國際共識

記者吳典叡／臺北報導

中共近日對臺進行軍演，包括澳大利亞及紐西蘭兩國外貿部均發布聲明表達關切。外交部今（31）日指出，維繫臺海和平穩定已是國際共識，臺灣作為負責任的國際社會成員，將持續與理念相近國家齊心協力，共同維護全球及印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部表示，澳洲外貿部就中共在臺灣周圍進行軍演，破壞區域穩定並加劇緊張情勢發布聲明。澳方反對任何導致升高誤判與衝突風險可能性的行動，重申相關軍演不成比例且破壞穩定，已向中共直接表達關切。此外，紐西蘭外貿部也在X平臺表達紐國對中共此次軍演的關切，並呼籲中共應克制及避免採取破壞和平穩定的舉動。

外交部說，上述聲明是澳紐兩國繼今年4月後，再度公開反對任何片面改變臺海現狀的舉措，並呼籲臺海雙方透過對話，而非武力或脅迫解決分歧。

外交部誠摯感謝包括澳洲及紐西蘭在內等印太區域及全球其他理念相近國家再度展現支持臺海和平與安全，以及維持臺海穩定現狀的明確立場，並歡迎各國持續密切關注臺海情勢。

外交部重申，維繫臺海和平穩定已是國際共識，臺灣作為負責任的國際社會成員，將持續與理念相近國家齊心協力，共同維護全球及印太區域的和平、穩定與繁榮。