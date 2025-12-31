澳紐關切中國軍演 林佳龍：歡迎各國關注台海

中國解放軍對台發動「正義使命-2025」軍事演習，澳洲、紐西蘭政府分別表達關切，外交部長林佳龍今天(31日)誠摯感謝澳、紐等印太區域及全球其他理念相近國家再度展現支持台海和平安全、以及維持台海穩定現狀的明確立場，並歡迎各國持續密切關注台海情勢。

外交部表示，澳、紐兩國繼今年4月後，再度公開反對任何片面改變台海現狀的舉措，同時呼籲台海雙方透過對話、而非武力或脅迫解決分歧。

澳洲外貿部在聲明中指澳方反對任何導致升高誤判與衝突風險可能性的行動，並重申相關軍演不成比例且破壞穩定，且已向中國直接表達關切；紐西蘭外貿部則在X平台表達關切，並呼籲中國克制及避免採取破壞和平穩定的舉動。

外交部重申，維繫台海和平穩定已是國際共識，台灣做為負責任的國際社會成員，將持續與理念相近國家齊心協力，共同維護全球及印太區域的和平、穩定與繁榮。(編輯：宋皖媛)

