澳網沒碰到球就落敗...周杰倫喊以後多練猜拳 場邊暖心幫粉絲簽名

華語天王周杰倫今（14）日以業餘球員身分出戰澳網「一球大滿貫」，對上澳洲業餘冠軍網球員Petar Jovic，周杰倫與對手猜拳落敗，對方決定當發球方。沒想到周杰倫一開場就慘遭Ace球攻擊，最終連球都沒摸到就吞敗。

周董之前在宣布參賽時就自嘲，「因為只有一分，可能我連球都碰不到就出局了，如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球」。結果事與願違，周董猜拳輸了，球都沒碰到就落敗。賽後他發動態笑說，「果然被我料到了，連球都沒碰到，我在場邊能做的就是幫大家簽名了」，只見粉絲們把帽子、網球垂掛場邊，周董則在下方幫大家簽名。

廣告 廣告

周杰倫還發誓，自己以後除了練球，「還要練剪刀石頭布，贏的選發球」。周董的澳網初體驗雖然不盡理想，最後他還是自我打氣說會繼續努力。

周杰倫雖然吞敗，但仍暖心幫粉絲簽名。圖／翻攝自Instagram@jaychou

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

不甩防疫？宜蘭4男大街嬉戲「口罩都沒戴」

班機延誤地勤解悶 「地對空」猜拳逗乘客