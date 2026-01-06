澳網獎金總額創新高 新台幣23.5億元嘉惠球員

參加本月澳洲網球公開賽(Australian Open)的球員將爭奪創紀錄的獎金，澳網主辦單位今天(6日)宣佈，總獎金將增加16%，達到1億1,150萬澳幣(約新台幣23.5億元)。

作為今年第一場大滿貫賽事(Grand Slam)，男子與女子單打的冠軍將各帶走415萬澳幣(約新台幣8,715萬元)的獎金，比去年的350萬澳幣增加了19%。

首輪出局的球員將獲得15萬澳幣(約新台幣315萬元)的獎金，即使是資格賽首輪就淘汰的球員，也能領到4.05萬澳幣(約新台幣85萬元)的獎金。

澳網主席提列(Craig Tiley)表示，這反映了澳洲網球協會(Tennis Australia)致力於支持各級網球運動員的職業生涯，從崛起的新星到大滿貫冠軍都包括在內。他說：「從2023年以來將資格賽獎金提高55%，到提升球員福利，我們正在確保職業網球運動能夠惠及所有參賽球員。」他表示：「透過支持各個級別的球員，我們正在建立更深厚的人才庫，並為粉絲帶來更多引人入勝的故事。」

這項賽事將於1月18日在墨爾本球場(Melbourne Park)揭開序幕，球王辛納(Jannik Sinner)和去年女單冠軍基斯(Madison Keys)將尋求衛冕冠軍頭銜。 (編輯:柳向華)