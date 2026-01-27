澳網轉播曝光後台畫面！高芙被拍到怒摔球拍 她爆氣後反嗆轉播單位

比賽後在後台怒摔球拍，高芙情緒宣洩畫面遭公開轉播。（圖／翻攝自X，@tntsports）

美國女將可可高芙（Coco Gauff）在2026年澳洲網球公開賽八強賽不敵烏克蘭名將斯維托麗娜（Elina Svitolina）後，情緒激動地在後台摔壞球拍。該畫面被轉播畫面曝光後，高芙公開表達不滿，呼籲主辦單位應保障球員在場外空間的隱私權。

根據澳洲廣播公司與《每日快報》等外媒報導，高芙本場比賽以1比6、2比6敗北，全場比賽不到一小時即結束。她以世界排名第三身分參賽，原被看好有機會衝擊冠軍，卻在八強止步。比賽結束後，她被拍到在墨爾本公園的通道中怒摔球拍。高芙坦言，她是特意挑選沒有攝影機的位置發洩情緒，沒想到仍被畫面播出。

「我覺得某些時刻其實不需要被播出，」她在賽後記者會上說道，「我並不喜歡摔球拍，這次是想找個無人的地方釋放情緒，結果還是被拍到了。」她強調，選擇在非場內空間釋放情緒，是因為不想讓觀眾，尤其是小孩看到負面畫面，也不願對教練團發火。

「我知道自己很情緒化，但不想遷怒他人。他們是好人，不該承受這些。」她表示，寧願透過摔拍方式立即釋放，也不願情緒累積變成對隊友發怒。

高芙也表示，澳網僅有更衣室能避開攝影機，希望主辦單位能檢討球員隱私空間問題。她的發言也獲得世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）共鳴。後者曾在去年澳網決賽落敗後怒摔球拍，當時她也表示這是釋放情緒的方式，避免在頒獎致詞時失控。

高芙在賽後坦言，這場比賽完全無法發揮。無論是反拍、正拍還是接發球皆失常，導致比數呈一面倒。她也指出，對手斯維托麗娜的壓迫力極強，迫使自己陷入節奏混亂。「今天是糟糕的一天，而這樣的糟糕，其實是被對手打出來的。」

數據顯示，高芙共出現5次雙發失誤，並有26次非受迫性失誤，遠高於斯維托麗娜的16次。反觀對手發揮穩定，成功晉級生涯第四次大滿貫四強。斯維托麗娜將在準決賽迎戰頭號種子、兩屆澳網冠軍莎巴蓮卡，尋求首次進軍大滿貫決賽。高芙則結束今年澳網旅程，賽後的失控與批評也讓球員隱私議題再度成為焦點。

