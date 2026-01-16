澳網首秀5秒被淘汰！費德勒笑虧1句 周杰倫苦笑：也太糗

娛樂中心／游舒婷報導

天王周杰倫日前參加澳網「一分大滿貫」，結果猜拳猜輸，對方發球後賞了顆ACE球，周杰倫連球都沒碰到就被光速淘汰，這個畫面也被球王費德勒目睹，讓周杰倫直呼也太糗！

費德勒說看到周杰倫的淘汰現場。（圖／取自australianopen IG）

回顧這場超快就結束的比賽，周杰倫對上24歲澳洲業餘冠軍網球員Petar Jovic，因為猜拳猜輸錯失發球權，結果遭到對方一球淘汰，短短5秒就結束比賽。

之後他繼續到球場觀賽，在後台巧遇球王費德勒（Roger Federer），倆人熱絡寒暄，周杰倫分享自己打了「一分大滿貫」，話還沒說完，費德勒就說：「我有看到」、「那顆ACE球」，費德勒還說，他當下以為周杰倫已經準備打回去，結果沒有，周杰倫也苦笑表示：「或許明年吧！」雙方還用手機自拍，自拍時周杰倫還表示，費德勒是他的雙打隊友。

廣告 廣告

周杰倫邀費德勒打雙打。（圖／取自australianopen IG）

雙方的互動被澳網官方錄下並上傳，官方打下「周杰倫－費德勒打雙打？」逗趣互動引起討論，周杰倫則轉發表示「好糗，竟然被Roger看到那顆ACE球。」大家則紛紛留言「王見王」、「哈哈沒事，明年再戰」、「靠可愛閃耀澳網也算一種勝利吧」、「下次先學會剪刀石頭布！」周杰倫澳網首秀雖然以失敗收場，但他帶動的周邊話題性滿滿，他也自嘲自己「能做的就是幫大家簽名了。」

更多三立新聞網報導

TPASS補助卡關恐斷炊！最多撐到5、6月 基北北桃商量對策

一堆人還不知道！錢放郵局漏看1規定 他驚呼：虧大了

男網咖睡著店員幫蓋被！下秒彎腰做1事網驚呆 背後目的曝

周杰倫澳網「萬元墨鏡丟地上」！一轉頭秒送場邊小女孩 暖心舉動全被拍

