澳網》三大賽皆百勝 唯有喬帥

塞爾維亞38歲職網球星喬柯維奇，19日在2026澳洲網球公開賽男單首輪打出接近完美的內容，6比3、6比2、6比2擊敗西班牙馬丁尼茲，贏得個人在墨爾本公園第100勝，也接近瑞士退役名將費德勒在澳網留下的102勝紀錄。

加上在法網、溫布頓已分別達成101勝、102勝里程碑，只剩美網是喬柯維奇尚未完成百勝的四大賽，根據ATP官方紀錄，喬帥是唯一在三個不同大滿貫寫下至少百勝成就的球員。

對於爭取澳網第11冠、生涯第25座四大賽冠軍，能以直落三贏下首輪賽事，對喬帥是很大的鼓勵，他說：「很開心成為澳網百勝球員。創造歷史是很棒的動力，特別是我過去5年、10年的職業生涯，當我讓自己處在締造紀錄的位子上，我總獲得更多激勵去打出最好的比賽。」

現場也幫喬帥回顧他在澳網的一些回憶，例如2005年他從資格賽突圍、第一次打進澳網正賽，第一輪就遭該屆冠軍、俄羅斯名將沙芬淘汰，不過喬帥2008年就拿到自己首座澳網冠軍，21年過去，喬帥依舊在賽場奔跑，主持人也對比喬帥更早之前的比賽影片，稱讚他身材仍保持得很好，喬帥笑答：「我還真希望要回那個在球場上的功能都還很棒的身體，雖然有很多變化，不過我還是滿意現況。」

喬柯維奇並說：「我很幸運很早就遇到一些人很好地指引我，教我如何延長球員生涯，不要太快燃燒殆盡，盡量能擁有最長的生涯，現在還能打這種高水準賽事，我深受祝福。」

用球拍一次次為自己創造難忘紀錄與時刻，喬柯維奇坦言，只要自己還在比賽，就只能專心面對每一個賽季、每一周、每個賽事，沒有太多時間去想別的事，或是回想過去，「期待那天等我放下球拍，可以坐在海邊喝著雞尾酒，再來回味網球給我的美好回憶。」