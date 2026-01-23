澳網》不敵球后 波塔波娃退賽保送謝淑薇

現役球后莎芭蓮卡23日在澳網女單第3輪陷入苦戰，兩盤都被波塔波娃逼入搶7，鏖戰122分鐘才以7比6（4）、7比6（7）險勝。結果波塔波娃上午單打氣力放盡，放棄下午的女雙賽事，讓對手謝淑薇／奧斯塔彭科兵不血刃「保送」16強。台灣女將吳芳嫺搭檔日本的穗積繪莉，也順利打入女雙16強。

面對出生於俄羅斯、去年底轉籍奧地利的波塔波娃，莎芭蓮卡首盤在6比5領先下，先逼出3個盤末點，卻被對手全數救下，搶7局也差點辜負3比0領先；次盤莎芭蓮卡又花光4比0大好局面，再次被波塔波娃逼入搶7，並面臨3個盤末點，所幸球后及時穩住陣腳，連拿5分逆轉勝出。

莎芭蓮卡過去3年在澳網拿下2冠1亞，賽後稱讚波塔波娃打出不可思議的表現，「我一直處於不利位置，總有一些比賽你必須逆勢奮戰，像今天就是。」

吳芳嫺昨天只休息18小時就披掛上陣，仍與穗積繪莉以6比2、6比3擊退美俄組合，締造個人連4年都有打入四大賽16強的最佳成績。台日組合接下來將與大會第8種子澳洲裴芮茲／荷蘭舒兒絲爭奪8強門票，再拚生涯新猷。

台灣男雙何承叡與德國耶本斯則先盛後衰，以7比6（6）、4比6、4比6不敵謝淑薇混雙搭檔傑林斯基與英國強生的組合，無緣男雙16強。不過何承叡延續去年底美網拿下生涯大滿貫首勝的氣勢，連兩個大賽都有勝利進帳，後勢值得期待。