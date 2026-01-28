澳網》喬帥強運晉級 累積103勝越過費爸
本來可能是準備輸球打道回府的那一方，但網球之神仍站在塞爾維亞球星喬柯維奇這邊。28日澳網男單8強賽，喬帥在4比6、3比6、3比1兩盤落後時，義大利對手穆塞提因傷宣布退賽，加上16強賽捷克對手曼希克賽前就傷退，38歲的喬帥連兩場賽事不戰而勝，成為網球進入公開賽年代以來，澳網男單4強第2年長球員。
喬柯維奇也是史上第3位在ATP巡迴賽累積達1400場出賽的名將，前兩名分別是美國康諾斯1557場、瑞士費德勒1526場，喬帥則是這1400場戰績1167勝233敗，勝率高達83.4％；另外，生涯在澳網10度奪冠的喬帥，在墨爾本公園累積103勝，正式超越費德勒獨居史上第1。
「現在我不知道該說什麼，除了我為穆塞提感到非常非常遺憾，他是這場比賽發揮更好的球員。」喬帥感嘆道，「我本來應該是要準備回家了，但運動場上總是有這樣的事情發生。」
「雖然我也遇過幾次比賽中對手傷退，但在四大賽8強賽，對手還握有盤數2比0領先，整場比賽可說在他掌握之中，就這樣傷退真的太不幸了。我不知道能說什麼話來安慰，但我衷心期盼穆塞提早日康復，毫無疑問，他應該要是今天這場比賽的贏家。」喬帥補充。
喬柯維奇近5站大滿貫都打進4強，很可惜的都沒能通過這一關，生涯四大賽冠軍數目前仍停在24座。
喬柯維奇強運晉級，兩寶島女將謝淑薇、吳芳嫺今年的澳網之旅結束在女雙8強賽，高居大會第3種子的謝淑薇／拉脫維亞奧斯塔彭科，1比6、6比7（5）直落2不敵大會第5種子加拿大達布洛絲姬／巴西史黛芬妮，吳芳嫺／日本穗積繪莉則在一盤領先下，6比4、4比6、3比6遭第3種子比利時好手梅騰絲／大陸張帥逆轉。
