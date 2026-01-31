澳網》喬帥vs.阿卡 相差16歲老少爭冠

澳網男單決賽周日將是史上最經典的老少對決，「墨爾本之王」喬柯維奇若能在澳網破天荒10度奪冠，不僅能將他保持的四大賽桂冠紀錄推進到25座，還會以38歲8個月又10天之齡，成為大滿貫男單最老王者；而年僅22歲的現役球王「小蠻牛」阿卡瑞茲若能封王，則將締造最年輕「生涯全滿貫」紀錄。

塞爾維亞名將喬柯維奇的偉大已無需贅述，但超級英雄也有遲暮之日，喬帥的四大賽冠軍在24座停滯了2年，眼看當今網壇已由新生代的阿卡、辛納主宰，他卻在周五的澳網4強賽打出接近完美的演出，經5盤激戰粉碎辛納的3連霸美夢，生涯第11次殺入澳網男單決賽，創下公開賽年代打入澳網男單決賽的最年長紀錄。

過去10次澳網決賽，喬帥從未讓王座旁落，周日若能獲勝，更將超越1972年澳網冠軍羅森沃的37歲1個月又24天，成為史上首位超過38歲的大滿貫男單王者。

這組老少對決相差16歲，喬帥過去以5勝4敗略占上風，但在2023、2024年的溫布頓決賽，都是阿卡力壓喬帥封王；而喬帥在前年巴黎奧運金牌戰甜蜜復仇，還於去年澳網8強淘汰阿卡，年底美網換阿卡在4強擊敗喬帥，雙方互有往來。

《ESPN》分析，鹿死誰手的首要因素在恢復情況，阿卡雖有年輕優勢，4強賽卻才克服受傷、抽筋考驗，在將近5個半小時的馬拉松激戰勝出；喬帥本因16強不戰而勝、8強對手中途傷退而占了便宜，4強賽卻和辛納打滿5盤，這對38歲老將可不輕鬆。

專家認為，兩人都有足夠經驗調整好狀態，阿卡的優勢在於青春無敵的他，只要打出自己應有的水準就好，若能維持4強賽帶傷奮戰的鬥志，並以速度、方向變換來打亂喬帥節奏，這點辛納做得並不夠好，速戰速決，就可望達成生涯全滿貫。

相較之下，喬帥一開賽就得跟上小蠻牛的速度與強度，繳出他在準決賽對辛納的超高水準，是役這位史上「最佳接發」全場守下16個破發點。面對問鼎第25冠的最佳、甚至最後機會，喬帥必須展現壯士斷腕的決心，若能把戰線拖住，墨爾本公園的觀眾也會成為他的後盾，「王者回歸」的奇蹟就可能發生。