澳網》坦言還在適應 阿卡瑞茲直落三晉級

休季期間西班牙球星阿卡瑞茲和家人、朋友度過了愉快假期，甚至也到美國邁阿密海灘戲水放鬆，讓他重新補充能量面對新賽季，澳網首場賽事面對澳洲地主球員華頓的挑戰，阿卡瑞茲展現現任世界球王的超強戰力，6比3、7比6（2）、6比2直落三跨出第一步。

阿卡瑞茲過去在澳網最佳成績是8強，南半球大滿貫也是他生涯至今尚未征服的四大賽，年僅22歲的他先前說過，想實現在四大賽都奪冠的生涯大滿貫最年輕球員目標，今年澳網肯定很渴望冠軍。

昨天的比賽，也是阿卡瑞茲和教練費雷洛結束合作後首場賽事，他說：「非常開心再次站上球場，也是本季第一場，沒有比在拉沃球場出賽更好的了。這是很好的比賽，我感覺很棒，對手華頓也打出一些相當精彩的好球，是競賽水準很高的內容，所以我得在這樣的強度下堅持住。」

此役打了超過2小時，第2盤阿卡瑞茲也曾面臨先被破發、局數落後考驗，阿卡瑞茲分享道：「真的很難找到好的擊球點去回擊，感覺華頓總是占據有利的位子，來回比較多的時候他在底線很穩健，有時他的平擊也讓我超難處理。我還在適應場地跟現場環境。」

談到放假時短暫享受場外生活，阿卡瑞茲也跟澳網官方分享了許多照片，甚至他還打了高爾夫，他認為度過很棒的假期，對幫助自己準備新球季是很好的充電。

去年澳網男單亞軍小祖維瑞夫首輪先丟一盤，但他拒絕首日就爆冷，隨後連贏三盤，最終6比7（1）、6比1、6比4、6比2擊敗加拿大新銳迪亞洛；45歲大威廉絲以最年長參賽女球員之姿亮相，女單首輪7比6（5）、3比6、4比6不敵24歲塞爾維亞女將達尼洛薇琪。