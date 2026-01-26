澳網》基絲衛冕成空 得吃佩古拉家傳美食

去年在澳網女單拿下生涯首座四大賽冠軍的美國好手基絲，衛冕之路在26日遭到同胞好友佩古拉打斷，基絲3比6、4比6敗給佩古拉，而且還須「願賭服輸」，嘗試佩古拉家過感恩節的傳統，吃加了切達起司的蘋果派。

基絲全場打出26記致勝球，比佩古拉多了12記，卻也發生了28次非受迫性失誤，佩古拉則只有13次非受迫性失誤，佩古拉不只可以贏得在兩人合作的Podcast炫耀本錢，還贏得一場賭注，就是基絲要品嘗佩古拉家的「傳統美食」。

佩古拉在場邊訪問時說：「我的祖父母是加拿大人，在美國，我們家有個我也不明白而我母親一直做的感恩節傳統，告訴我這很怪還是真的有這種傳統？我家長輩會在蘋果派上融化切達起司再來品嘗。」

基絲之前受訪時還強調自己拒絕吃這道「美食」，不過她在賽後記者會承認自己輸球會遵守約定，「賭注就是賭注，我會去做的，希望吃起來比我想像的還不噁心。」

本屆澳網女雙3號種子寶島名將謝淑薇／拉脫維亞奧斯塔彭科，昨在女雙16強賽6比3、6比2擒下美國柯寧／德國謝格蒙，謝淑薇生涯第22次打進四大賽女雙8強，也是個人從2009年首次在墨爾本公園晉級到這個階段後，第7次打進南半球大滿貫女雙8強，追平個人在溫布頓的8強次數。

奧斯塔彭科表示，自己和謝淑薇球風很搭，在場上能讓彼此發揮更好，「當需要勝利我們會互相扶持，跟淑薇搭檔雙打很有趣，她人很好很風趣，我很享受在一起的時光。」謝淑薇則說：「搭檔的風格很不同，在場上很有信心，也很好說話，我也很享受一起比賽的感覺。」

台拉組合是去年澳網女雙亞軍，8強賽將面對大會第5種子，加拿大的達布洛絲基／巴西的史黛芬妮，是兩個組合首次在WTA巡迴賽過招。