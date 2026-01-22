澳網》大坂化身水母 螫落對手晉級

身上球衣設計靈感來自故事書裡的水母，日本職業網球名將大坂直美也化身網球場上的水母，22日在女單第2輪6比3、4比6、6比2螫傷羅馬尼亞柯絲提雅，繼續前進下一輪。

大坂直美20日在2026澳網首輪登場時，頂著點綴蝴蝶和白色長紗的全白帽子、撐著造型特殊的白傘進場，身上漸層紮染藍綠色球衣及垂墜風白褲同樣吸睛，她分享設計靈感來自給女兒唸的故事書裡的水母圖案，球衣上、熱身外套上的花邊、流蘇就像水母的觸手，昨日比賽場邊，攝影機拍到兩名女球迷自製白色蝴蝶白紗帽力挺大坂，大坂靦腆表示：「雖然我不常刻意分享，但我喜歡透過衣服表達自我。很高興大家喜歡我精心準備的服裝，妳們看起來很酷。」

不讓大坂的亮色系球衣專美於前，柯絲提雅用紫色系賽服、球鞋與之進行一場多巴胺色系時尚較勁，第3盤第7局柯絲提雅發球，對於大坂在她發球之間喊聲自我加油很不滿，柯絲提雅的情緒持續到比賽結束，並在選手賽後網前致意時朝大坂氣憤地說了幾句，讓大坂相當尷尬，場邊訪問被問到如何贏下比賽，大坂表示：「顯然對手對我喊太多『c’mon』很生氣。」

大坂並說：「我想打好比賽，也發生不少非受迫性失誤，但我真的盡力了。對手是很棒的球員，我想可能因為這是她最後一次澳網，很抱歉她因此生氣。」