澳網》女單決賽 球后再戰芮芭奇娜
世界球后莎芭蓮卡29日直落二拍退烏克蘭「媽媽選手」史維托琳娜，今年賽場11連勝、本屆澳網以一盤未失的強大實力連續4年勇闖女單決賽，距離生涯第3冠僅剩一步之遙。哈薩克女將芮芭奇娜經過100分鐘激戰，6比3、7比6（9比7）擊敗美國選手佩古拉，生涯第2次取得爭奪澳網后冠入場券；莎芭蓮卡與芮芭奇娜曾在3年前於墨爾本決賽場上碰頭，當時莎芭蓮卡2比1後來居上奪冠。
手握4座大滿貫女單、2座大滿貫女雙冠軍的莎芭蓮卡，向來以打法豪邁著稱的她，昨在面對強勢回歸的史維托琳娜，一上來就毫不留情面的重砲轟擊，首盤在第4局和第8局成功破發，6比2旗開得勝。
次盤，史維托琳娜雖率先破掉莎芭蓮卡的發球局，並且取得2比0領先優勢，可惜曇花一現，莎芭蓮卡連保帶破回敬5比0攻勢，絲毫不給對手機會，6比3終結史維托琳娜首次晉級大滿貫決賽的希望，以及今年賽季10連勝之旅。
莎芭蓮卡拿下生涯與史維托琳娜交手第6勝，過去46場硬地比賽中的第44勝。和其他烏克蘭球員一樣，為了聲援祖國抗俄戰爭，史維托琳娜賽後拒絕與俄國或白俄羅斯對手握手致意，但莎芭蓮卡尊重其決定，「她是非常難纏的對手，打出非常精彩的網球，很高興我贏了，但工作還沒有完成。」
莎芭蓮卡是公開賽時代以來第3位連續4年殺進澳網女單決賽的球員。「我一直在關注她的比賽，尤其是她對戰高芙、安德烈耶娃，以及整個澳網期間的表現都非常出色。」莎芭蓮卡強調，「我覺得必須盡可能給她施加壓力，很開心發揮出應有實力，直落兩盤進軍決賽。」
女雙部分，賽會第五種子、加拿大達布洛絲姬／巴西史黛芬妮以6比7（2比7）、6比3、4比6不敵大會第七種子、哈薩克達妮莉娜／塞爾維亞布魯妮齊；賽會第四種子、比利時名將梅騰絲／大陸張帥組合，只花81分鐘即以6比3、6比2擊敗日本柴原瑛菜／俄羅斯芝芙娜瑞娃。
