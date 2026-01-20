澳網 對手傷退 辛納首輪輕鬆晉級

烏克蘭選手奧利尼科娃女單不敵衛冕冠軍基斯。（路透）

本報綜合外電報導

挑戰澳網3連霸的義大利好手辛納，20日首輪面對法國加斯頓，首發球局就面臨0比40落後，不過還是成功保發，以6比2、6比1兩盤領先時，加斯頓傷退，讓辛納僅花68分鐘提前開胡晉級次輪，朝3連霸邁進。

辛納首局連掉3分出現破發危機，還好迅速調整，連得4分順利保發，在雙方局數2比2後連下4局，先把盤數拿到手；加斯頓則是第1盤打完身體就出現一些狀況，也影響接下來的發揮，辛納只花大約半小時就再收下盤數，隨後加斯頓宣布傷退，坐在場邊休息區掩著面，看得出來相當難過、不甘，辛納也走過去安慰。

辛納下一輪將面對普里茲米奇或外卡選手達克沃斯。

烏克蘭選手奧利尼科娃女單不敵衛冕冠軍基斯，她表示，能讓身為軍人的父親驕傲，遠比結果重要。

世界排名92的奧利尼科娃在拉佛球場一開始打得虎虎生風，讓基斯吃盡苦頭，可惜第2盤後繼無力，在這場她職業生涯最重要的比賽，以6比7、1比6落敗。