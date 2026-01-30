澳網》小蠻牛帶傷勝 四大賽決賽全滿貫

從2盤領先勝券在握，到因右大腿受傷幾乎被德國對手小祖維瑞夫大逆轉，西班牙「小蠻牛」阿卡瑞茲30日始終沒有放棄，最終經歷5小時又27分鐘的史詩級大戰，以6比4、7比6（5）、6比7（3）、6比7（4）、7比5首度闖入澳網男單決賽，年僅22歲便達成四大賽「決賽全滿貫」，創下網球公開賽年代最年輕紀錄。

「非常高興能在墨爾本這裡首次打入決賽，」過去澳網男單最佳成績僅是8強的阿卡瑞茲，在苦戰獲勝後如釋重負仰躺在地，「能有機會問鼎這座冠軍，是我一直努力再努力追求的事情。」

這場澳網男單4強賽打了將近5個半小時，不僅創下本屆最長紀錄，也是賽史第3。然而阿卡瑞茲本屆前5輪可是一盤未失，昨役在第2盤搶7勝出，盤數2比0聽牌時，更是一副又將直落3過關的氣勢。

不過在第3盤第9局，這位現任球王開始一拐一拐，多次摸著右大腿內側露出不適表情。阿卡在該局結束換邊時喊暫停治療，讓防護員按摩患處，隨後續戰的狀態與勢頭明顯下滑，但他沒有放棄，3、4盤都拚到搶7才被小祖扳回。

決勝第5盤阿卡首個發球局就被破，但他持續緊咬小祖，守住對手接下來5個破發點，第6局一次神速奔跑救小球，打出一記大角度正拍致勝球，更讓現場觀眾陷入瘋狂。最終阿卡在第10局回破，並以一記強勁抽球讓小祖截擊掛網，拿下賽末點。

「我從第3盤中段開始掙扎，就身體狀況而言，這是我打過最困難的比賽之一。」阿卡瑞茲說：「但我以前也遇過這種情況，我知道自己得做什麼。我必須全心貫注在這場比賽，我想我做到了，奮戰到最後一球，我感到無比自豪。」

阿卡瑞茲周日將與38歲老將喬柯維奇爭冠。喬帥昨天激戰4小時又9分鐘，以3比6、6比4、4比6、6比4、6比4粉碎義大利好手辛納的澳網男單3連霸美夢，守住這個專屬於他的榮譽紀錄。過去兩年沒能再添四大賽桂冠的喬帥，繼前年溫布頓後首闖大滿貫決賽，準備把自己保持的四大賽王冠紀錄推進到25座。