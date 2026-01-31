澳網 復仇莎芭蓮卡 芮芭奇娜首封后

芮芭奇娜甜蜜復仇擊敗世界球后莎芭蓮卡，摘澳網后冠。 （路透）

本報綜合外電報導

哈薩克籍好手芮芭奇娜31日在澳洲網球公開賽女單決賽激戰3盤，擊倒來自白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡，拿下生涯第一座澳網后冠。

現年26歲的大會第5種子芮芭奇娜整場耗費2小時18分鐘，以6比4、4比6、6比4戰勝莎芭蓮卡。

芮芭奇娜曾在2022年溫布頓網球錦標賽封后，並於2023年打進澳網女單決賽卻敗給莎芭蓮卡；如今再度叩關，成功奪下首座澳網冠軍，也是她生涯第2座大滿貫賽金盃。

現年27歲的莎芭蓮卡曾於2023年、2024年澳網封后，但去年和今年都在決賽失利，她個人生涯的大滿貫賽女單冠軍數停留於4座，另外2座是在美國網球公開賽拿下。