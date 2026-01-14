澳網》接發球落空 周杰倫澳網1球快閃

澳網推出嶄新的「一分大滿貫」表演賽，集結一流職網球星、名人和業餘選手，上演一分定生死的超殘酷對抗，寶島流行樂天王周杰倫受邀參加，可惜首場就被對手「愛司球」光速淘汰。

一分大滿貫共64籤，不分男、女一起「亂鬥」，比賽一分定生死，雙方透過猜拳決定發球權，為了平衡實力，業餘選手可以擁有兩次發球機會，現役職業球員僅有一次發球機會，最後的冠軍可帶走100萬澳幣獎金，周杰倫首輪64強面對24歲澳洲陪練員約維奇，被對方凌厲外角愛司球震撼教育，連動都沒動就淘汰，周董很有風度地為對手比讚、掌聲鼓勵。

廣告 廣告

賽前周杰倫有先打預防針，預告自己說不定連球都碰不到，沒想到一語成讖，事後他透過社群平台Instagram限時動態表示：「果然被我料到，連球都沒碰到。我在場邊能做的，就是幫大家簽名了。」

由於一分大滿貫透過猜拳決定發球權，輸掉猜拳的周杰倫也開玩笑說：「以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球。」不過對於自己國籍被澳網官方登錄為代表大陸的「CHN」，周董和經紀公司並未回應。

代表中華隊（TPE）出賽的寶島職業女網好手葛藍喬安娜，則一路前進到決賽才不敵澳洲業餘選手喬丹‧史密斯，葛藍晉級過程善用先發球的優勢，保持平常心在底線和對手對抽，耐心等待對手發生失誤，例如德國ATP男單世界第3小祖維瑞夫、澳洲「壞小子」基瑞歐斯兩位球星主動失誤掉分，儘管未能成為最後帶走100萬澳幣獎金的冠軍，葛藍從一分大滿貫資格賽一路打到正賽決賽，也是相當出色的發揮。