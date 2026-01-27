澳網》擊敗張德培徒弟 小祖維瑞夫連3屆闖4強

德國職業男網好手小祖維瑞夫27日讓美國20歲越南華裔選手勒納．錢的澳網黑馬之旅畫下句點，以6比3、6比7（5）、6比1、7比6（3）勝出，個人連3屆澳網打進4強。

勒納．錢來自美國南加州，父母是越南華人，因越戰逃到美國。17歲就打下法網冠軍的美國亞裔退役名將的張德培，現在是勒納．錢的教練，有報導指出，張德培最常給的建議，就是告訴小錢在場上沒什麼好輸的，幫小錢建立良好的比賽心態及技術，去年澳網勒納．錢在64強賽淘汰俄羅斯前世界球王麥維德夫，今年則是在16強又一次讓麥維德夫鎩羽。

勒納．錢昨役還從世界第3的小祖維瑞夫手中拿到1盤，還有兩盤都把對抗逼進到搶7，小祖表示：「勒納在底線的發揮不可思議，我應該已經好長一段時間沒跟底線這麼強的對手打過，不曉得他的教練張德培在休季期間幫他做了什麼訓練，但勒納的表現非常精彩。」

小祖維瑞夫補充：「要不是我有24記『愛司』的幫忙，我有可能贏不了這場比賽，所以我很滿意今天的發球，整體上也很開心重返澳網男單4強。」

小祖維瑞夫的父親和哥哥都在他的團隊協助他，哥哥Mischa過去ATP男單世界排名曾到25，也曾在2017年澳網男單16強擊敗過當時世界球王、英國名將A.穆雷，場邊訪問主持人、退役球員厄班克斯問小祖有父親、哥哥一起陪著打巡迴賽是什麼感覺，是否會厭倦彼此，小祖開玩笑說：「對呀，我會厭倦他們，但他們不敢討厭我，因為我是那個付錢的人。」

現任世界球王阿卡瑞茲，昨天在拉沃球場面對地主希望德米瑙，首盤局數領先時遭破發而被追上，不過阿卡瑞茲還是技高一籌，7比5、6比2、6比1直落3勝出，生涯首闖澳網男單4強。