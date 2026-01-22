澳網》「樹」立里程碑 喬帥生涯400勝差一步

塞爾維亞球星喬柯維奇在澳洲有個特別的老朋友，只要他回到南半球參加澳洲網球公開賽，一定會去看看這位老朋友，從中獲得力量。

喬柯維奇22日在2026澳網男單第2輪6比3、6比2、6比2直落3解決從資格賽打進來的義大利選手馬斯特瑞里，進帳個人生涯在澳網第101勝及生涯在四大賽第399勝，距離瑞士退役名將費德勒的澳網102勝歷史紀錄，以及生涯大滿貫400勝里程碑，都只差1勝。

許多頂尖運動員都有自己備戰賽事的「眉角」，喬帥本身也有一些不尋常的準備，包括會去澳網比賽地點墨爾本公園附近的墨爾本皇家植物園擁抱一顆巴西無花果樹。

昨天賽後場邊訪問喬帥再被問起這個「樹朋友」，他笑著說：「這是我在墨爾本認識最久的朋友了，它總是治癒我、陪伴我。這是很美好的連結，大自然是如此強大的盟友，我們有超過20年的友誼。」

喬柯維奇生涯擁有10座澳網冠軍史上之最，儘管38歲了，也是他自從去年11月在希臘雅典贏得生涯第101座ATP巡迴賽冠軍之後的首站巡迴賽，依然展現「墨爾本之王」的超強戰力，本屆澳網目前兩場比賽都一盤未失，他回應：「超過兩個月缺乏如此高張力的比賽，很開心我還有這樣的狀態，目前感覺都是很正面的訊息。」

寶島男子好手何承叡與德國球員耶本斯再度合作雙打，澳網男雙首輪6比7（6）、7比6（2）、6比4力克過去兩屆澳網男雙亞軍的義大利組合波列利／瓦瓦索里，晉級到32強。

何承叡去年美網和耶本斯男雙於首輪獲勝，何承叡進帳個人職業生涯大滿貫首勝，也成為繼盧彥勳、謝政鵬之後，第3位能在網球四大賽男雙會內賽獲勝的球員，本屆澳網何承叡則是盧彥勳之後，再創台將在南半球大滿貫男雙奪勝紀錄。