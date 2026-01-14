澳網／一球大滿貫籤表周杰倫國籍 列「CHN」代表中國而非「TPE」

華語樂壇天王周杰倫今年登上澳洲網球公開賽，以球員身分參加「一分大滿貫」賽，比賽將於台灣時間今天下午4點半開打，而根據籤表出爐，周杰倫首輪抽中對上一名24歲澳洲陪練員約維奇(Petar Jovic)，只是周杰倫括弧後面的國籍被列為「CHN」而非「TPE」。

「一球大滿貫」參賽選手都列有國籍，代表台灣的女將葛藍喬安娜就明確以(TPE)標示，唯獨周杰倫是(CHN)，引起討論，不過，由於賽事是屬於趣味性質，並非真正代表國籍地。

