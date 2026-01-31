澳網》芮芭奇娜甜蜜復仇 墨爾本首封后

2023年首度打入澳網女單決賽，芮芭奇娜拿下首盤卻慘遭逆轉，只能眼看莎芭蓮卡捧盃。昨天同一爭冠戲碼上演，芮芭奇娜再次先盛後衰，並在決勝第3盤以0比3落後，但這位俄裔哈薩克女將拒絕重演歷史，連拿5局後來居上，以6比4、4比6、6比4甜蜜復仇，奪下個人首座澳網與第2座四大賽冠軍。

「感謝哈薩克的球迷，我從那個角落感受到很多支持。澳網真的是個快樂大滿貫賽，我一直很享受在你們面前比賽的感覺。」芮芭奇娜在頒獎典禮不忘感謝莎芭蓮卡的精彩表現，也謝謝團隊相挺，「真的很高興我們完成這個成果，沒有你們不可能發生，希望今年我們繼續強大！」

廣告 廣告

芮芭奇娜2022年在溫布頓首度稱霸四大賽，隔年初澳網不敵莎芭蓮卡之後，就不曾再嘗大滿貫決賽滋味。去年她提升發球威力，成為近況最佳的女網球員，對世界排名前10的好手拉出10連勝，包括去年年終總決賽擊敗球后莎芭蓮卡，以及本屆澳網以第5種子之姿，連斬2號種子思薇雅蒂與第1種子莎芭蓮卡。

「她打出一場不可思議的比賽，當然我會有些後悔，畢竟第3盤以3比0領先，突然間變3比4我落後1個發球局，感覺好快。」連兩年屈居澳網亞軍的莎芭蓮卡說，當時對手打出放手一搏的氣勢，也許自己該打得更具侵略性一點，「只能說她打得真棒，而我錯失了一些機會，出現幾個非受迫性失誤。」