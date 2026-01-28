澳網／茲韋列夫火力全開！24記愛司擊敗美國新秀挺進4強

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

去年澳洲網球公開賽亞軍德國名將亞歷山大茲韋列夫（Alexander Zverev），27日在墨爾本展現驚人發球火力，以6：3、6：7、6：1、7：6擊敗美國新秀勒納田（Learner Tien），成功闖進澳網四強。

茲韋列夫（Alexander Zverev）以24記愛司球擊敗勒納．田（Learner Tien）挺進4強。（圖／＠alexzverev123 IG）

茲韋列夫全場轟出24記愛司球（ace），僅出現一次雙發失誤，靠著穩定且強勢的發球掌握比賽節奏。他賽後直言：「如果沒有那些愛司球，我今天大概不會贏。」

廣告 廣告

這場比賽在佛球場（Rod Laver Arena）關閉屋頂下進行，以躲避室外高達攝氏45度的酷熱。田在第二盤展開攻勢，逆轉奪下搶七，但隨後在第三盤遭茲韋列夫以僅28分鐘橫掃。第四盤田一度握有盤末點，但茲韋列夫憑藉強勢發球化解危機，最終在搶七中鎖定勝局，順利晉級。

現年28歲、世界排名第3的茲韋列夫，至今尚未奪下大滿貫冠軍。他曾在2020年美網與2024年法網摘獲亞軍，去年澳網決賽則敗給義大利名將辛納（Jannik Sinner）。這次再度闖入四強，他將迎戰世界排名第1的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz） 或地主希望德米瑙爾（Alex de Minaur）。

值得注意的是，年僅20歲的田來自美國加州，世界排名第29，是本屆男單籤表中晉級八強排名最低的球員，也是所有參賽者中最年輕的一位。這是他職業生涯首度闖進大滿貫八強，堪稱生涯代表作。田去年11月才拿下ATP首冠，目前由1989年法網冠軍張德培（Michael Chang） 執教。

更多FTNN新聞網報導

WBC經典賽死亡之組！ 大聯盟官網剖析台灣隊關鍵人物

曾助美國隊奪冠！10屆三壘金手套艾倫納多參戰WBC 將代表波多黎各出賽

太空人不放行「阿土伯」打本屆WBC！ 2023拇指骨折成關鍵陰影

