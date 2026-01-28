澳網》謝淑薇女雙止步八強 無緣連續3年闖決賽

台灣女網名將謝淑薇在2026年澳網公開賽女雙賽事中，與拉脫維亞搭檔Jelena Ostapenko以第3種子之姿，在八強賽中1：6、6 ：7（5 ：7）不敵第5種子的Gabriela Dabrowski與Luisa Stefani組合，無緣連續三年闖進決賽，最終止步八強。

在16強賽中，謝淑薇與Ostapenko展現默契與攻擊力，以6 ：3、6 ：2直落二擊敗Sofia Kenin與Laura Siegemund組合，順利晉級八強。

面對第5種子Gabriela Dabrowski與Luisa Stefani時，雖然謝淑薇與Ostapenko開賽就先聲奪人拿下首局，但此後不但被連破三個發球局，甚至一局都沒有拿下，最終以1 ：6被率先拿下第一盤。

次盤開局雖然仍舊被對手壓制住，不過謝淑薇與Ostapenko在第四局開始狀態逐漸回穩，順利追回局數，也將第二盤逼入搶七。雖然在搶七當中一度將比分追至5 ：5平手，不過關鍵時刻沒有把握逆轉機會，最終以5 ：7飲恨。

謝淑薇在澳網女雙戰場上戰績輝煌，2024年與比利時Elise Mertens攜手奪冠，2025年改與奧絲塔朋科合作打入決賽，獲得亞軍。今年再度與Ostapenko搭檔，以第3種子身份出戰，雖止步八強，但已是她生涯第22次打進大滿貫女雙八強，也是第7次在澳網闖入此階段，展現持續穩定的高水準表現。

而另一位台灣女將吳芳嫻，同樣也是在女雙賽事中止步八強，在八強賽中，以6 ：4、4 ：6、3 ：6的結果，不敵Elise Mertens與張帥組合。