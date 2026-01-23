澳網》超越Big3！小蠻牛百戰豪取87勝

西班牙「小蠻牛」阿卡瑞茲今年要在墨爾本公園力拚最年輕「生涯全滿貫」紀錄，23日先於男單第3輪追平傳奇腳步。阿卡瑞茲以6比2、6比4、6比1淘汰法國的穆特，不僅挺進16強，也在自己四大賽生涯頭100場拿下87勝，追平傳奇名將柏格保持的網球公開賽年代紀錄。

22歲的阿卡瑞茲絕對是網壇「年少有成」的代表，昨天是他生涯在大滿貫的第100場男單比賽，獲87勝超過自己的同胞前輩「蠻牛」納達爾（如附表）。而擁有史上最多四大賽24冠的喬柯維奇，生涯大滿貫頭100場拿79勝，「瑞士特快車」費德勒80勝，阿卡目前主要敵手辛納則是81勝，起步都略遜一籌。

這場澳網男單第3輪的直落3勝利，僅僅耗時125分鐘，過程卻不輕鬆。左手持拍的穆特為了與當今球王周旋，放小球、滑拍、半截擊各種花樣都來，還有一分跟阿卡互以胯下球回擊，甚至用下手發球偷襲得分，讓小蠻牛跑得很夠本。

「你根本不知道下一球會是什麼，我打得很開心，但一直去網前救球也真的疲於奔命。」阿卡笑說自己在第1盤結束前還跟團隊說，他再也不要去救這些小球了。看到比賽的統計數據，阿卡故作誇張的說：「天啊，我上網了55次！如果這是場放小球比賽，那麼他贏了！」

相對於小蠻牛開心奔跑，3屆澳網亞軍麥維德夫則上演大滿貫生涯第5次「輸2贏3」大逆轉，以6比7（5）、4比6、7比5、6比0、6比3氣走匈牙利的馬羅桑，驚險殺入男單16強。

澳網正值南半球盛夏，大會宣布由於天氣預報今天氣溫可能達到攝氏41度，當日賽程將提早1小時開打，如果達到澳網訂定的極度高溫政策門檻，也可能暫停比賽。