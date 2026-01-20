澳網》辛納強勢開局 大坂直美造型超狂

挑戰澳洲網球公開賽3連霸的義大利職業網球好手辛納，20日首輪面對法國選手加斯頓，開賽辛納在自己首個發球局就面臨0比40落後，不過還是成功保發，並在6比2、6比1兩盤領先時，加斯頓無奈傷退，讓辛納提前晉級下一輪。

雖然比賽一開始辛納遇到麻煩，連掉3分出現破發危機，但他迅速調整，連得4分順利保發，在雙方局數2比2後連下4局，先把盤數拿到手，加斯頓則是第1盤打完身體就出現一些狀況，也申請傷停，傷勢影響他接下來的發揮，讓辛納只花大約半小時就再收下盤數，隨後加斯頓宣布傷退，坐在場邊休息區掩著面，看得出來相當難過、不甘，辛納也走過去安慰對手。

「我發現他發球速度不快，特別是第2盤。因為對手傷退不是你想要的贏球方式。」辛納說道，這也是他生涯對加斯頓的3連勝，「加斯頓是很有天賦的球員，我清楚自己必須拿出非常高的水準，盡可能試著更有侵略性，很開心可以回來這裡。」

辛納補充：「我感覺準備充分，很滿意今天的發揮來展開今年澳網。當然比賽過程也有緊張的時候，現在是享受勝利的時刻，我們球員練習就為了這一刻，能夠回來很棒。」

昨天辛納獲勝後的拉沃球場第2場夜場賽事，日本女將大坂直美以令人印象深刻的造型進場，只見她戴著帽頂點綴白色蝴蝶以及白色長薄紗的帽子，搭配藍綠色上衣及白色飄逸垂墜長褲緩緩步入球場，猶如網球場上的歌劇女伶，熱身時換上的外套也是藍綠色同色系，袖子並縫製多條白色流蘇，終場大坂6比3、3比6、6比4勝過克羅埃西亞魯吉琪。

大坂直美在2024年美國網球公開賽，也曾用背後超大蝴蝶結、澎澎裙的超狂造型，展現自己獨特的時尚感。大坂直美接受時尚雜誌，《Vogue》訪問時說明這次服裝的用意，「當我回顧過去的球員，我就思考，那些時刻、那些樣貌，已然成為永不抹滅的回憶。很多時候，都是別人來書寫我們的故事，我感覺自己也能寫下屬於自己的故事。」