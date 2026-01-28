澳網》辛納輕鬆晉級 墨爾本雙王對決

就在喬柯維奇28日卡位今年澳網男單4強後，問鼎3連霸的義大利好手辛納，6比3、6比4、6比4解決美國左手持拍選手謝爾頓，辛納、喬帥將在準決賽上演「墨爾本之王」對決。

辛納從2024年就沒在澳網輸過球，喬柯維奇則是曾10度稱霸南半球大滿貫，翻開兩人過去在四大賽的交手，2022和2023年喬帥兩度在溫布頓擊敗辛納，不過2024年澳網、2025年的法網和溫布頓，都是辛納勝出。

提到又要再次相逢，辛納說：「練習就是為了這樣的重要時刻。每天早上醒來，我都希望能打出好比賽，想贏球就要拿出最好的一面，過去我從中學到寶貴經驗，不論結果如何，都讓你成長為更好的人、更優秀的球員。我們很幸運還擁有喬帥參賽，在他這個年紀還打出如此不可思議的網球賽事。」

謝爾頓生涯面對辛納僅2023年上海大師賽兩人首次對決贏過，接下來至今再也沒擊敗過辛納；辛納保持在ATP巡迴賽對美國球員的25連勝，上次輸美國人，正是2023年與謝爾頓那場，且辛納在四大賽已經對美國選手18連勝，在硬地大滿貫賽事對世界前十好手也有6勝2敗佳績。