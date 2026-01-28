澳網》辛納輕鬆晉級 墨爾本雙王對決
就在喬柯維奇28日卡位今年澳網男單4強後，問鼎3連霸的義大利好手辛納，6比3、6比4、6比4解決美國左手持拍選手謝爾頓，辛納、喬帥將在準決賽上演「墨爾本之王」對決。
辛納從2024年就沒在澳網輸過球，喬柯維奇則是曾10度稱霸南半球大滿貫，翻開兩人過去在四大賽的交手，2022和2023年喬帥兩度在溫布頓擊敗辛納，不過2024年澳網、2025年的法網和溫布頓，都是辛納勝出。
提到又要再次相逢，辛納說：「練習就是為了這樣的重要時刻。每天早上醒來，我都希望能打出好比賽，想贏球就要拿出最好的一面，過去我從中學到寶貴經驗，不論結果如何，都讓你成長為更好的人、更優秀的球員。我們很幸運還擁有喬帥參賽，在他這個年紀還打出如此不可思議的網球賽事。」
謝爾頓生涯面對辛納僅2023年上海大師賽兩人首次對決贏過，接下來至今再也沒擊敗過辛納；辛納保持在ATP巡迴賽對美國球員的25連勝，上次輸美國人，正是2023年與謝爾頓那場，且辛納在四大賽已經對美國選手18連勝，在硬地大滿貫賽事對世界前十好手也有6勝2敗佳績。
其他人也在看
澳網4強 喬帥不戰晉級 同辛納搶決賽門票
本報綜合外電報導 澳洲網球公開賽大會第5種子義大利小將穆薩提，28日在8強賽取得兩盤…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
芮芭奇娜對決皮古拉 爭封后機會
本報綜合外電報導 澳網女單第5種子芮芭奇娜以7比5、6比1擊敗波蘭名將斯威雅蒂拿下最…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
澳網》喬帥強運晉級 累積103勝越過費爸
本來可能是準備輸球打道回府的那一方，但網球之神仍站在塞爾維亞球星喬柯維奇這邊。28日澳網男單8強賽，喬帥在4比6、3比6、3比1兩盤落後時，義大利對手穆塞提因傷宣布退賽，加上16強賽捷克對手曼希克賽前就傷退，38歲的喬帥連兩場賽事不戰而勝，成為網球進入公開賽年代以來，澳網男單4強第2年長球員。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《體壇風雲》澳網／喬帥強運晉級 累積103勝越過費爸
【時報-台北電】本來可能是準備輸球打道回府的那一方，但網球之神仍站在塞爾維亞球星喬柯維奇這邊。28日澳網男單8強賽，喬帥在4比6、3比6、3比1兩盤落後時，義大利對手穆塞提因傷宣布退賽，加上16強賽捷克對手曼希克賽前就傷退，38歲的喬帥連兩場賽事不戰而勝，成為網球進入公開賽年代以來，澳網男單4強第2年長球員。 喬柯維奇也是史上第3位在ATP巡迴賽累積達1400場出賽的名將，前兩名分別是美國康諾斯1557場、瑞士費德勒1526場，喬帥則是這1400場戰績1167勝233敗，勝率高達83.4％；另外，生涯在澳網10度奪冠的喬帥，在墨爾本公園累積103勝，正式超越費德勒獨居史上第1。 「現在我不知道該說什麼，除了我為穆塞提感到非常非常遺憾，他是這場比賽發揮更好的球員。」喬帥感嘆道，「我本來應該是要準備回家了，但運動場上總是有這樣的事情發生。」 「雖然我也遇過幾次比賽中對手傷退，但在四大賽8強賽，對手還握有盤數2比0領先，整場比賽可說在他掌握之中，就這樣傷退真的太不幸了。我不知道能說什麼話來安慰，但我衷心期盼穆塞提早日康復，毫無疑問，他應該要是今天這場比賽的贏家。」喬帥補充。 喬柯維奇近5站大時報資訊 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
澳網》鏡頭捕捉Gauff摔拍 傳奇女將力挺「教你怎麼一揮就把球拍摧毀」
Coco Gauff輸球後在場館內一處無人空間、關上門宣洩情緒，不過鏡頭仍捕捉到她摔拍的畫面。TSNA ・ 16 小時前 ・ 1則留言
網球》態度改變！ 小威拒絕排除重返網壇的可能性
退役美國網球傳奇名將小威廉絲（Serena Williams）近日向相關機構提交必要文件後，並未排除重返職業網壇的可能性。這位曾奪得23座大滿貫單打冠軍的傳奇選手，於2022年美網後宣告退役，卻在去年12月再度出現於國際網球誠信機構（ITIA）的藥檢註冊名單中，讓小威可能重返網壇的消息甚囂塵上。儘管小威去年曾公開表示「無意回歸」，但她本週三接受《今日秀》專訪時態度轉變。當主持人格思里（Savannah Guthrie）追問是否可能復出，小威未直接否認，僅回應：「我不知道，先靜觀其變。」她更以「這不是『可能』」的模糊表述，引發外界揣測。現年44歲的小威廉絲已是兩位孩子的母親，她在訪談中透露近期曾於表格職業欄填寫「全職主婦」。被問及是否重新進入藥檢名單時，她以「無法討論此事」避談細節，並戲稱：「若想終結傳言…不如讓我先睡個好覺。」根據規定，運動員必須在藥檢名單中滿6個月才能重返賽場。國際網球誠信機構去年10月6日公布的文件中，確實列有小威廉絲之名。所有現役選手皆須接受賽外藥檢，而註冊球員更須每日提供一小時行蹤定位，以配合突擊檢測。更多新聞推薦• 更多》國際網球最新報導麗台運動報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
三箭齊發 保瑞2026重啟成長
保瑞藥業（6472）28日宣布，旗下泰福-KY（6541）美國聖地牙哥廠區擴建工程啟用，搭配本業國際大廠訂單穩健發展及美國子公司USL轉型效益逐步顯現，集團邁入「小分子與大分子雙引擎」同步運轉的關鍵成長期，助力2026年保瑞重啟業績成長動能。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／合歡山武嶺積雪結冰 南投警方啟動雪季勤務實施加掛雪鏈管制
【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】因近日低溫影響，合歡山武嶺地區出現積雪及道路結冰情形，為確保用路人行車安全互傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
前球后史薇泰克批選手沒隱私！比喻像柵欄裡的動物「難道上大號也要給看？」
體育中心／綜合報導2026年澳洲網球公開賽，美國好手高芙（Coco Gauff）在女單8強爆冷輸給烏克蘭老將斯維托麗娜（Elina Svitolina）後，在休息室內摔爛球拍的失控畫面，不但被室內攝影機全程拍下，還被外流至網路；對此，除了高芙不滿選手沒有隱私，前球后波蘭史薇泰克（Iga Swiatek）也認為「選手不該被當成動物園裡的動物」，甚至還誇張比喻「難道我們連上大號都要給人看？」FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 發表留言
澳網》辛納、艾卡拉茲又擋眼前 喬科維奇：我不會舉白旗投降
身為「三巨頭」最後一人，喬科維奇（Novak Djokovic）天助自助挺進2026年澳洲網球公開賽男單4強，雖然新世代雙雄又橫擋眼前，38歲塞爾維亞老將拒絕向義大利第2種子辛納（Jannik Sinner），以及被看好躋身冠軍戰的西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）低頭認輸。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
澳網》追逐「費納」跟「艾辛」有何不同？ 喬科維奇：我覺得有點不尊重…
塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）順利晉級澳洲網球公開賽男單4強，賽後有媒體詢問他，當年他追逐瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）和西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和現在追逐世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、義大利名將辛納（Jannik Si自由時報 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
兩岸務實交流 難敵國安黑手
國民黨國政研究基金會與大陸國台辦海研中心合辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，將於2月3日在北京舉辦，消息披露後卻傳出有學者遭「關切」，被迫臨時取消隨團前往，尤其是公立大學教授身分。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
澳網》陳冠守直落二扳倒烏克蘭第6種子 晉級青少男單8強
台灣小將陳冠宇今天在澳洲網球公開賽青少男單16強，以6：1、6：3扳倒烏克蘭第6種子比洛澤爾采夫（Nikita Bilozertsev），挺進8強。來自台南的小將陳冠守，身高不到170公分，但他靠球技彌補身高劣勢，曾在2024年世界中學生運動會囊括男單、男團雙金，是台灣近年竄起的網球好手。自由時報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
影／白袍醫師的紅點之旅 彰基團隊微電影展現醫療創新實力
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】第六屆彰化百工百味影片創作獎27日於彰化演藝廳舉行頒獎典禮，由王惠美縣長表互傳媒 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
澳網》 Sinner直落三擊退Shelton 四強對上Djokovic
Jannik Sinner今天以6比3、6比4、6比4擊敗Ben Shelton，連續第三年闖進澳洲網球公開賽四強，同時也將墨爾本公園的連勝紀錄延續至19場。接下來對手將是老將Novak Djokovic。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
高爾夫》柯普卡參加農保公開賽，沙伯、葛利芬額外獲遞補
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】五屆大賽冠軍Brooks Koepka（布魯克斯‧柯普卡）正式重返美巡賽戰場，首站安排了聖地牙哥之戰的Farmers Insura羅開Golf 頻道 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台大雲林分院攜手國衛院 打造轉譯醫學南向基地
台大醫院雲林分院為深化中台灣醫療量能、回應高齡化等公共健康挑戰，與國家衛生研究院於28日簽定學研合作意向，正式啟動115年度8項先導合作研究計畫，涵蓋智慧醫療、精準醫學、環境與世代研究、前瞻臨床與慢性病監測等重點領域，打造轉譯醫學南向基地，將醫學研究加速轉為臨床創新治療與新藥開發。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北 現任議員秀政績 新人拚形象
下屆地方公職人員選戰白熱化，近期各黨將展開縣市議員初選或提名，現任議員紛紛在社群貼出任內替選區爭取的建設，大打政績牌。文化大學廣告系教授鈕則勳分析，現任的優勢就是可藉政績，爭取選民「回溯性投票」，而新人缺乏政績支撐，必須強化自身形象定位，做出區隔性，建立「不可替代性」是勝選核心。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
澳網》絲薇托莉娜力抗強敵球后莎芭蓮卡 盼為烏克蘭照亮黑暗
澳網女單4強即將迎來一場備受矚目的對決，由世界球后白俄羅斯名將莎芭蓮卡 (Aryna Sabalenka) 與烏克蘭媽媽球星絲薇托莉娜 (Elina Svitolina) 正面交鋒。這場比賽不僅是頂尖網球技術的較量，更籠罩在複雜的俄烏戰爭的背景之下。現年27歲、世界排名第一的莎芭蓮卡，力爭在4年內第三度於此項賽事封后，她先前已於2023及2024年連續奪冠。場外以活躍於TikTok聞名的她，在場上同樣帶來極具威脅性的表現。她的對手，31歲絲薇托莉娜，則在產後復出後表現亮眼，下週將重返世界前十，這是她自2022年暫別球壇生育以來的首次。她在8強賽僅用59分鐘便強勢擊敗第3種子高芙 (Coco Gauff)，不僅終結了在墨爾本公園三度止步8強的紀錄，生涯首度晉級澳網4強。兩位球員經常被問及關於俄烏戰爭的議題，她們始終表達希望外界將焦點集中於網球本身。絲薇托莉娜尤其希望能為同胞帶來一絲喜悅。「看到許多烏克蘭人的支持，對我而言意義深重，」她表示，「因此，我覺得我帶來了光明，一點點微光，你知道的，哪怕是僅僅為烏克蘭人民、為我正在觀賽的朋友們帶來一些正面消息。」莎芭蓮卡則曾表達對和平的支持。根據現麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
老婦獨坐分隔島 斗六警即時伸援
雲林縣斗六市一名老婦日前因精神狀況不佳，獨自坐在車流頻繁的車輛分隔島上，所幸警方獲報及時到場，先將老婦載回派出所休息，確認身分後再護送返家，化解一場虛驚。雲林縣警察局指出，斗六分局公正派出所警員許仕翰、徐婕維日前執行勤務時，接獲熱心民眾來電通報，表示有一名年長婦人獨自坐於道路分隔島上，周邊車流頻繁、情況險象環生，疑似精神狀況不佳，需要警方到場協助。警方獲報後迅速趕抵現場，發現黃姓老婦人行動不便，獨自坐在分隔島上休息，來往車輛不時呼嘯而過，處境相當危險。警方上前關懷時，發現老婦人神情疲憊，對周遭環境出現方向感錯亂，無法清楚說明返家路線，若貿然自行返家，恐有發生交通事故之虞。考量其人身安全，警方先行將老婦人攙扶上巡邏車，並帶返派出所休息，提供飲水並耐心安撫情緒，待其精神狀況逐漸穩定後，再進一步詢問相關身分資料，並透過查證方式確認其居住地。隨後，警方親自護送黃姓老婦人安全返家，順利化解潛在危機，家屬對警方即時伸出援手表達由衷感謝。斗六分局提醒，民眾若發現年長者或行動不便者於道路周邊徘徊、疑似方向感錯亂時，請立即撥打110通報，讓警方即時介入協助，共同守護用路安全與市民平安。更多新聞推薦 ●台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言