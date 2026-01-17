澳網》辛納、阿卡瑞茲墨爾本廝殺 劍指王座

2026年首個網球四大賽18日在澳洲墨爾本公園揭開序幕，最大焦點仍是過去兩年平分8座大滿貫男單冠軍的新生代王者，到底是義大利好手辛納能成為自2021年的喬柯維奇之後，首位澳網男單3連霸的王者？還是西班牙「小蠻牛」阿卡瑞茲能以22歲之齡首度稱霸墨爾本，締造最年輕「生涯全滿貫」紀錄。

「這是個好問題，但我真不知道該怎麼選。」阿卡瑞茲被問到一個假設性問題，今年比較想稱霸澳網還是包辦另3座大滿貫冠軍時，表示生涯全滿貫顯然是很了不起的成就，創最年輕紀錄更棒，「但澳網是澳網，3個大滿貫是3個大滿貫。這是個我得好好思考，無法快速回答的問題。」

阿卡瑞茲作為現任球王，去年法網決賽與辛納上演史詩般的5盤大戰、救回數個賽末點後，成功阻止對手率先達成生涯全滿貫。但小蠻牛四大賽獨缺的澳網金盃，過去4次出征墨爾本，最佳成績僅有8強而已。

以嘉賓身分受邀重返澳網的退役名將費德勒，也是在2009年納達爾16強意外敗陣，才能贏得生涯唯一的法網男單冠軍，達成生涯全滿貫。擁有20座大滿貫金盃的費爸說，阿卡瑞茲很清楚這項成就有多難，也祝福小老弟能夠達陣。

「他這麼年輕就能挑戰生涯全滿貫，真的很瘋狂。」費爸說：「為了網球比賽，我希望他能做到，那會是個難以置信的特別時刻。」費爸也稱讚這兩位新生代王者打出不可思議的網球，「去年的法網決賽簡直超現實，最終以最瘋狂的形式結束，足以留名網壇。」

24歲的辛納則說，他和阿卡瑞茲競相挑戰生涯全滿貫，絕對是一大激勵，也是他想要的良性競爭，「我們會鞭策彼此，在每一個賽事、最重要的比賽，都要做好準備，拿出最佳表現才行。」

辛納前年在男單4強粉碎「墨爾本之王」喬柯維奇11度稱霸澳網的美夢，去年決賽擊敗小祖維瑞夫、衛冕成功，在墨爾本保持14連勝的他，尋求成為網球公開賽年代以來，第2位在澳網男單3連霸的球員。而辛納與38歲的喬帥同在下半部籤表，也可能於4強狹路相逢。