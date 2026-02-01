澳網》阿卡瑞茲退喬帥 生涯全滿貫最年輕
世界球王西班牙「小蠻牛」阿卡瑞茲1日在澳洲網球公開賽男單決賽，花了3小時2分鐘，才以2比6、6比2、6比2、7比5擊退38歲老將喬柯維奇，奪下生涯首次澳網冠軍，也以22歲又272天年紀成為史上最年輕「生涯全滿貫」。
原本這項最年輕「生涯全滿貫」紀錄是由唐巴奇在1938年法網時創下，當時他22歲又363天；這座澳網冠軍也是阿卡瑞茲生涯第7次大滿貫冠軍，除了今年澳網，他分別在美網、法網與溫布頓各拿下2次冠軍頭銜。
「很榮幸可以拿下澳網冠軍，沒人知道我花了功夫或辛苦，才有辦法在這奪冠，尤其是要感謝我的所有教練團隊，」阿卡瑞茲說，「這應該也是第一次納達爾你坐在觀眾席上看我打決賽，感覺真的很奇怪，也讓我很開心。」
由於阿卡瑞茲第1盤一發成功率偏低，讓喬柯維奇很快就拿下首盤，但從第2盤開始，阿卡瑞茲發球逐漸回穩且犀利，接連搶下兩盤宣告聽牌，喬柯維奇雖在第4盤開始前叫進醫療團隊吃藥，卻還是擋不住阿卡瑞茲奪冠決心。
喬柯維奇過去10次闖進澳網決賽全都奪冠，沒想到昨天生涯首次嘗到澳網亞軍滋味，也跟生涯第25次大滿貫冠軍、史上最老拿下大滿貫冠軍等紀錄擦肩而過，但38歲的喬帥昨天確實卯足全力，就算後面看來身體有些狀況。
「我沒有準備好輸球致詞內容，首先必須恭喜阿卡瑞茲奪冠，畢竟你還這麼年輕，我卻已經這麼老了，但以後我們還會碰到很多次的，」喬柯維奇說，「然後看著納達爾坐在觀眾席而非跟我一起站在場上，感覺真的很詭異。」
澳網》傳承費德勒優雅球風 艾卡拉茲續寫網壇新頁
網球史冊迎來新篇章！西班牙球星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）於週日舉行的澳洲網球公開賽男單決賽中，力挫塞爾維亞名將喬科維奇（Novok Djokovic），以22歲之齡成為史上最年輕的「生涯全滿貫」（贏得全部四項大滿貫）男子球員，超越其同胞前輩、傳奇名將納達爾（Rafael Nadal）所保持的紀錄。艾卡拉茲場上散發著從容魅力，擁有湯姆·克魯斯（Tom Cruise）般的開朗笑容，然而在這冷靜外表之下，是一名極具驅動力、專注於締造紀錄的鬥士。親臨墨爾本公園羅德·拉沃爾球場見證歷史的納達爾，當年完成生涯全滿貫時已24歲。現世界排名第一的艾卡拉茲對納達爾與喬帥懷有崇高敬意，但他自幼的偶像實際上是瑞士天王費德勒（Roger Federer）。「費德勒擁有的優雅氣質，以及他讓人們觀賞網球的方式，都非常美妙，」已手握七座大滿貫獎盃的艾卡拉茲曾於2023年表示。「觀看費德勒打球就像欣賞藝術品，那是極致的優雅。我為他著迷。」艾卡拉茲確實傳承了許多與費德勒相似的優秀特質：膽識過人、技術全面、戰術靈活且風格獨具。這位來自西班牙東南部小鎮埃爾帕爾馬的謙遜健將，早在2022年馬德里大師賽便一鳴驚人麗台運動報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
澳網運彩分析》2/1 Djokovic再闖歷史 Alcaraz叩關生涯全滿貫
幾年前，Carlos Alcaraz與Novak Djokovic在大滿貫決賽交手，幾乎已成為「時代對決」的代名詞；如今兩人再度站上頂尖之巔，2026年澳網男單決賽，更像是命運與意志的最終試煉。22歲的世界球王Alcaraz，與38歲、10度澳網封王的Djokovic，在羅德拉沃球場再度對決。中華民國運動彩券發展協會（CSDA）羅蘋哥帶讀者一探究竟。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前 ・ 2則留言
澳網》神奇化解16個破發點！ 38歲喬帥五盤力克前兩屆冠軍辛納暌違3年重返決賽
今天是喬帥迷睡不著的一夜！擁有澳網十座冠軍的38歲前世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)今在澳網男單4強中，激戰五盤長達4小時又09分鐘激戰後，神勇的化解了多達16個破發點，最終以3比2終於打敗前兩屆冠軍辛納(Jannik Sinner)，中止對辛納的五連敗，第十一度闖進澳網決賽，周日男單決賽將上演喬帥與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的跨世代對決！擁有24座大滿貫冠軍的喬科維奇，過去澳網一直他的幸運地，總計共創下驚人的十度冠軍，但38歲歲月不饒人下，特別是面對辛納，除了以4勝6負落後於辛納之外，而且從2023年台維斯盃以來，喬帥對辛納已經吞下5連敗，包括2024年澳網、2025年法網和溫網男單4強都是栽在辛納的拍下。NOVAK. DJOKOVIC. pic.twitter.com/GfQU5wEWWv— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026澳網新舊之王今第十一度對決，第一盤，喬帥明顯落於下風，一開始第2局喬帥的首個發球局就遭到破發，一開始就陷於0比3落後；辛納僅在第5局被拿到一個破發點，雙方互保後，辛納先以6比3先麗台運動報 ・ 2 天前 ・ 2則留言
澳網》喬科維奇決賽前暫停訓練 向艾卡拉茲傳達歷史性對決訊息
世界排名第4的喬科維奇（Novak Djokovic）在晉級澳洲網球公開賽決賽後宣布，他將不會在週六進行訓練，而是全力投入恢復，為爭奪破紀錄的第25座大滿貫冠軍做準備。這位38歲的塞爾維亞球星在週五的4強賽中，歷經4小時9分鐘的馬拉松大戰，以3比6、6比3、4比6、6比4、6比4逆轉打敗兩屆衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）。賽事直至凌晨1時30分才結束。前英國球星韓曼（Tim Henman）在TNT體育頻道透露，喬科維奇完成媒體採訪時已近凌晨3時，直至清晨6時才得以入睡。歷史性的一刻將於週日降臨。喬科維奇若奪冠，將成為史上首位贏得25座大滿貫單打冠軍的球員；而他的對手、22歲的世界第一艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）則有望成為最年輕的「生涯全滿貫」（贏遍四大滿貫）得主。艾卡拉茲在4強賽同樣經歷了一場史詩級的五盤大戰，以6比4、7比6、6比7、6比7、7比5力克季維瑞夫（Alexander Zverev），耗時5小時27分鐘，創下賽會史上最長4強賽紀錄。這意味著兩位決賽選手在週六都極需休息與恢復。喬科維奇在擊敗辛納後坦言尚不知如何備戰決賽：「現在幾乎是凌晨3點了。我目前麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
澳網／賽會第11冠美夢遭艾卡拉茲拍碎 喬科維奇讚「遇過最強對手之一」
世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）1日在澳洲網球公開賽中，以總盤數3：1打敗喬科維奇（Novak Djokovic）拿下冠軍，完成生涯大滿貫。賽後喬科維奇相當有風度，大讚艾卡拉茲是自己面對過最強的對手之一，也認可他的表現認為他奪冠實至名歸。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
澳網》聽障邀請賽林家文攜手日本搭檔 女雙衛冕成功
2026年澳洲網球公開賽今日將閉幕，連續4年受邀前往墨爾本公園參加聽障網球邀請賽的臺南好手林家文，單日3戰都告捷，與日本搭檔菰方里菜攜手封后。TSNA ・ 13 小時前 ・ 發表留言
澳網》「上帝才知道明天會發生什麼！」 喬科維奇第25冠夢碎仍宣稱「美好的旅程」
前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在週日於墨爾本舉行的澳洲網球公開賽決賽中敗給艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後表示，這是一趟「美好的旅程」，並說「上帝才知道明天會發生什麼」。這位38歲的塞爾維亞球王在拉沃爾球場，經過四盤激戰後不敵22歲的西班牙對手。此役過後，喬科維奇的大滿貫冠軍數仍停留在24座，與瑪格麗特考特（Margaret Court）並列，距離獨占歷史紀錄僅差一冠。賽後他坦言，自己並未預期能再次打進大滿貫決賽，並暗示未來充滿不確定性。這位前世界球王與墨爾本球迷的關係並非始終融洽，但他在場上告訴觀眾：「最後我想說，特別是最近幾場比賽，你們給了我一些在澳洲從未體驗過的感受——如此多的愛、支持與正能量。這些年來，我也一直試圖用精彩的網球回報你們。」喬科維奇上一次大滿貫決賽是2024年在溫布頓敗給艾卡拉茲。他補充道：「我必須非常誠實地說，我沒想到自己能再次站在大滿貫的閉幕儀式上。所以我認為我也應該感謝你們在過去幾週推動我前進。」「上帝才知道明天會發生什麼，更不用說6個月或12個月後了。所以，這是一趟美好的旅程。我愛你們。」喬科維奇上一次奪得大滿貫冠軍是2023麗台運動報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
擊倒喬帥 艾卡拉茲澳網封王
記者李謙易∕綜合報導 澳網男單決賽萬眾矚目的世代之爭1日晚間在墨爾本登場，由西班牙小…中華日報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
