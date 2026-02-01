澳網》阿卡瑞茲退喬帥 生涯全滿貫最年輕

世界球王西班牙「小蠻牛」阿卡瑞茲1日在澳洲網球公開賽男單決賽，花了3小時2分鐘，才以2比6、6比2、6比2、7比5擊退38歲老將喬柯維奇，奪下生涯首次澳網冠軍，也以22歲又272天年紀成為史上最年輕「生涯全滿貫」。

原本這項最年輕「生涯全滿貫」紀錄是由唐巴奇在1938年法網時創下，當時他22歲又363天；這座澳網冠軍也是阿卡瑞茲生涯第7次大滿貫冠軍，除了今年澳網，他分別在美網、法網與溫布頓各拿下2次冠軍頭銜。

「很榮幸可以拿下澳網冠軍，沒人知道我花了功夫或辛苦，才有辦法在這奪冠，尤其是要感謝我的所有教練團隊，」阿卡瑞茲說，「這應該也是第一次納達爾你坐在觀眾席上看我打決賽，感覺真的很奇怪，也讓我很開心。」

由於阿卡瑞茲第1盤一發成功率偏低，讓喬柯維奇很快就拿下首盤，但從第2盤開始，阿卡瑞茲發球逐漸回穩且犀利，接連搶下兩盤宣告聽牌，喬柯維奇雖在第4盤開始前叫進醫療團隊吃藥，卻還是擋不住阿卡瑞茲奪冠決心。

喬柯維奇過去10次闖進澳網決賽全都奪冠，沒想到昨天生涯首次嘗到澳網亞軍滋味，也跟生涯第25次大滿貫冠軍、史上最老拿下大滿貫冠軍等紀錄擦肩而過，但38歲的喬帥昨天確實卯足全力，就算後面看來身體有些狀況。

「我沒有準備好輸球致詞內容，首先必須恭喜阿卡瑞茲奪冠，畢竟你還這麼年輕，我卻已經這麼老了，但以後我們還會碰到很多次的，」喬柯維奇說，「然後看著納達爾坐在觀眾席而非跟我一起站在場上，感覺真的很詭異。」