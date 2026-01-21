澳網》阿卡瑞茲、莎芭蓮卡 昂首挺進32強

尋求最年輕「生涯全滿貫」紀錄的現役球王阿卡瑞茲，21日在澳網男單次輪對德國重炮手霍夫曼陷入首盤苦戰，不過西班牙「小蠻牛」及時穩住陣腳，以7比6（4）、6比3、6比2晉級32強，續朝生涯首座澳網金盃邁進。

「我知道他會打得很棒，我知道他的層級，我們已經對過幾次。但老實說，比我預期的更難打。」22歲的阿卡瑞茲說，霍夫曼打來的球像炸彈一樣，不論正拍還是反拍，屬於自己很難舒服應對的球風，「他的每一球我都得做好準備，很高興能挺過相當困難的第1盤，接著才漸入佳境。」

廣告 廣告

阿卡首盤先遭破發，一度以1比3落後，所幸他展現招牌的超齡穩定性，逼入搶7進而先馳得點。第2、3盤阿卡都率先破發，但最後1局霍夫曼頑強抵抗，讓球王救下6個破發點後才保發勝出，這場直落3結束的比賽，卻打了2小時又45分鐘。

大陸女將白卓璇本次澳網實現與華語天王周杰倫合照的心願，昨在次輪對決現役球后莎芭蓮卡，更獲得「偶像現場加油」的待遇。結果身材吃虧的「小白」頻頻用小球跟對手周旋，讓球后需要7個盤末點才拿下第1盤，最終雖以3比6、1比6出局，表現仍獲得莎芭蓮卡肯定。

「她非常機靈，第1盤就很進入狀況，我很高興能夠勝出。」面對白卓璇的多變打法，以強勁底線抽球為主的莎芭蓮卡也做出不同嘗試，「你看我今天還有發球上網，雖然效果不太好，但也成功了一次。」

「寶島一姐」謝淑薇搭檔去年一起殺入澳網女雙決賽的奧斯塔彭科，昨首輪遭遇美澳組合克拉芙琪克／蓋德絲姬，兩人首盤挽救破發點，以7比5、6比2淘汰這對去年曾打入溫布頓4強的對手，在墨爾本旗開得勝。好消息是奧妹此前在阿德雷德網賽傷退，如今看來應無大礙。