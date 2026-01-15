澳網「1分大滿貫」惜敗！葛藍喬安娜暴紅 24歲台英混血、堅信「沒有台灣就沒有我」

台英混血葛藍喬安娜暴紅，擄獲全球不少粉絲。翻攝IG/jojogarland



澳洲網球公開昨天（1／14）賽前推出「一分大滿貫」（One Point Slam），除了華語天王周杰倫上場百秒就吃下敗仗，引發不少歌迷惋惜。不過，同樣參加該比賽的台英混血女將葛藍喬安娜，卻一路過關，甚至打敗含德國名將Alexander Zverev、前世界第3女將Maria Sakkari強敵，最後在冠軍賽敗給澳洲職業選手，與100萬澳幣獎金）擦肩而過。不過，身高176cm的葛藍喬安娜，在場上自信又充滿笑容，也迷倒全球不少粉絲。

葛藍喬安娜奪下台灣第一座WTA125等級后冠。翻攝IG/jojogarland

《中央社》報導，葛藍喬安娜10歲以前全家居住在英國，約5、6歲時在父親的影響下開始接觸網球，並進行基本訓練，直到家人遷居台灣後，她才真正投入較為系統化、嚴格的訓練，正式踏上網球之路。

葛藍喬安娜先前受訪提到，台灣的網球環境比英國還成熟，不僅訓練費用相對低廉、場地取得方便，學校體育班的資源也十分充足，她直言「如果沒有台灣，就不會有現在的我」，因此葛藍喬安娜始終披著中華隊的戰袍。

葛藍喬安娜透露，父母也是因網球才相識，來自英國的父親20歲時赴上海擔任交換學生，假期造訪台灣期間，結識了當時年僅17歲、在網球場櫃台打工的母親。兩人萌生情愫，長期以書信保持聯繫，甚至10多年後終於走到一起。母親隨後移居英國，並在當地生下葛藍喬安娜。葛藍喬安娜笑說，自己彷彿從出生那一刻起，就與網球結下不解之緣。

世界排名上升至117名的葛藍喬安娜，事實上在澳洲才剛剛奪下坎培拉公開賽冠軍，她也是繼詹詠然、謝淑薇與張凱貞後，第四位闖進WTA125等級女單決賽的台將。葛藍喬安娜1月10日在坎培拉女網賽單打決賽中，展現強大宰制力，以6比4、6比2直落二橫掃世界排名167的烏茲別克女將Polina Kudermetova，成為台灣網球史上首位在WTA125系列賽封后選手。

不過正式的澳網賽事，未獲邀請的葛藍喬安娜，13日會外首輪與烏克蘭女將Anhelina Kalinina交鋒，可惜首盤雙方拉鋸，因傷停中斷追分氣勢，次盤無力挽回頹勢也讓出，最終以5-7、2-6 止步澳網會外賽。

葛藍喬安娜

IG：@jojogarland

英文名字：Joanna Garland

生日：2001年7月16日（24歲）

身高：約176公分

世界排名：第117名（截至2026年1月）

