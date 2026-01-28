澳網4強 喬帥不戰晉級 同辛納搶決賽門票

喬科維奇(上)晉級澳網4強，下一戰將對決辛納(下)。（路透）

本報綜合外電報導

澳洲網球公開賽大會第5種子義大利小將穆薩提，28日在8強賽取得兩盤領先的情況下因傷退賽，塞爾維亞名將喬科維奇戲劇性晉級4強；衛冕者辛納則再挫美國謝爾頓，2人將爭取決賽門票。

穆薩提在以6比4、6比3、1比3領先時因傷退賽，讓在澳網這片最熟悉戰場10度封王的喬科維奇絕境逃生，向締造25座大滿貫奪金紀錄前進。喬科維奇目前與澳洲名將寇特並列大滿貫24金紀錄；若再下一城，將獨占大滿貫冠軍數歷史紀錄。

38歲的喬科維奇在第4輪對手、大會第16種子門西克25日因傷退賽、不戰而勝後，獲得長時間休息重返球場，開賽狀態銳利，積極變化球路並率先取得破發。不過，隨後讓穆薩提將比分拉平至2比2，還在一次扣殺後首次超前，最終順利保發拿下首盤。

第二盤穆薩提兩邊線積極進攻助他首局破發，儘管優勢立刻流失，23歲的他仍再度超前，並迅速把盤數拉開至2比0，讓喬科維奇陷入苦戰。

喬科維奇因腳部起水泡接受治療後堅持比賽，第三盤率先破發取得2比1領先；這時換穆薩提申請場邊治療，疑是右大腿出狀況。

穆薩提嘗試忍痛繼續，但大腿情況似未改善，最終在全場觀眾驚呼聲中選擇退賽，讓喬科維奇收下個人澳網第103勝，打破費德瑞在澳網的勝場紀錄。

另一場賽事，第2種子、義大利好手24歲的辛納冷靜沉著，面對年輕1歲的謝爾頓，強勁正手猛攻其反拍弱點。此役3盤各破發1次，自2023年上海首度交手惜敗之後延續9連勝。

已獲大滿貫4冠的辛納若能連莊，將成為第2位三連霸的「新澳網之王」，跟上曾兩度完成的10冠王喬科維奇腳步。