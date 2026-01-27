澳網4強 茲韋列夫24記愛司壓制強敵 晉級

茲韋列夫闖進澳網4強。（路透）

本報綜合外電報導

去年的澳洲網球公開賽亞軍茲韋列夫27日靠著強勁發球火力闖進澳網4強，他以24記愛司球壓制對手美國新秀勒納．田，以6比3、6比7（5/7）、6比1、7比6（7/3）勝出。

現年28歲、世界排名第3的德國好手茲韋列夫渴望贏得生涯首座大滿貫冠軍，去年他在澳網冠軍戰中被義大利名將辛納擊敗。

茲韋列夫開賽就取得優勢，在首盤以4比2破發領先，順利拿下第1盤。勒納．田在第2盤和茲韋列夫打得難分難解。雙方互保發球局，進入搶七，茲韋列夫一度5比3領先，但勒納．田積極防守成功追平並逆轉，搶下第2盤。

在觀眾聲援下，勒納．田在第3盤氣勢如虹，然而茲韋列夫的發球依舊無懈可擊，並僅花28分鐘便橫掃該盤，勒納．田的非受迫性失誤也逐漸增加。

第4盤張德培在場邊不斷指導，讓勒納．田重整旗鼓，並在6比5時握有1個盤末點。但茲韋列夫及時化險為夷，把戰線拖進搶七。最終在強勢發球帶動下，茲韋列夫迅速拿下搶七，順利晉級。