澳總理談邦代海灘血案 歡迎國會通過打擊仇恨與槍枝新法

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)今天(21日)對國會通過反仇恨言論與槍枝法律，來因應上個月發生的雪梨猶太節日槍擊案表示歡迎。當局表示，這起攻擊是受到伊斯蘭國(Islamic State)所激發。

艾班尼斯告訴記者，「在邦代海灘(Bondi Beach)，這些恐怖分子心中充滿仇恨，但他們手中有槍」，他指的是去年12月14日在邦代海灘猶太光明節(Hanukkah)慶祝活動行凶的一對父子兇嫌。

艾班尼斯並補充說，「我們曾說過想以迫切與團結的方式來處理，而我們的行動實現了這兩個目標」。

澳洲政府最初計劃提交一份單一法案，但後來把仇恨言論和槍枝管制問題拆為兩項法案，並在20日提交眾議院。這2項法案接著於20日晚間在參議院過關，其中少數黨綠黨(Greens)支持槍枝改革，而保守反對黨自由黨(Liberal Party)支持反仇恨言論法。

艾班尼斯所屬的中間偏左工黨(Labor Party)在眾院佔優勢，但沒有任何政黨在參院取得多數。

艾班尼斯說，他希望制定更強力的反仇恨言論法律，但參院不肯妥協。他表示，「如果在一場屠殺事件後都無法通過法律，那麼很難看到人們改變他們的想法」。

至於槍枝法則對擁槍權設定新限制，並成立一個由政府資助的回購計畫，來補償那些被迫上交槍枝者。

澳洲的反仇恨言論法，將使得那些不符合澳洲對恐怖組織定義的團體被宣布為非法，就像其他一些國家那樣。

澳洲內政部長柏克(Tony Burke)20日稍早在國會表示，如果是根據這些擬議的法律，50歲的阿克拉姆(Sajid Akram)與他的24歲兒子納維德(Naveed Akram)，根本就不會被准許擁有槍枝。

柏克指出，根據擬議的法律，這名印度裔父親將因為不是澳洲公民而被禁止擁槍，而他在澳洲出生的兒子也會被禁止擁槍，因為他曾因為與疑似極端分子往來而在2019年受到澳洲安全情報組織(Australian Security Intelligence Organisation,ASIO)監視。