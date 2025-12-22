澳警公布雪梨恐攻說明書 父子檔行動近似北捷砍人案

澳洲父子檔槍手籌畫已久，不但事先練習射擊，而且發動攻擊當天，還先朝群眾丟擲炸彈才開槍。（示意圖／unsplash）





澳洲雪梨邦迪海灘的恐攻事件，發生至今已超過一個星期。澳洲警方在昨天公布「情況說明書」，顯示父子檔槍手籌畫已久，不但事先練習射擊，而且發動攻擊當天，還先朝群眾丟擲炸彈才開槍，竟然和台北捷運車站砍人事件有高度相似。

事情發生在14日，驚人的澳洲雪梨邦迪海灘恐攻事件，澳洲警方公布2名槍手更多作案細節。

澳洲第十頻道主播：「我們首度公開警方，關於涉嫌邦迪海灘屠殺案父子檔的完整報告。」

根據澳洲警方所公布的「情況說明書」，恐攻事件2槍手父親「薩吉德」與兒子「納維德」，籌畫攻擊已經長達數個月時間，根據槍手的手機內影片顯示，他們曾經在10月份前往澳洲鄉間進行射擊訓練，並發表聲明譴責猶太復國主義，還出現伊斯蘭國ISIS的黑色旗幟，比較引人注意的是，在攻擊之前，曾經向海灘群眾扔擲4枚土製炸彈，所幸沒有引爆，而且在車上還有第5枚，做案過程竟然和台北捷運砍人事件有高度相似。

澳洲總理艾班尼斯：「我們希望列出被禁止的仇恨組織名單，將加入招募或支持該組織的行為，定為刑事犯罪。」

由於跨年活動即將到來，屆時會有上百萬人參觀雪梨煙火表演，澳洲警方目前也加強維安，以確保這場全球知名的大型戶外活動能夠順利進行。

