澳警：雪梨海灘槍手單獨犯案 應非恐怖組織成員
（中央社雪梨30日綜合外電報導）澳洲警方今天表示，被控在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）犯下大規模槍擊案的父子檔是單獨行動，目前沒有證據顯示他們是恐怖組織成員。
綜合路透社和法新社報導，槍手阿克拉姆（Sajid Akram）與兒子納維德（Naveed）被控本月14日在邦代海灘猶太節日「光明節」（Hanukkah）活動期間殺害15人，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案，震驚全國，促使有關當局立即改革原本就很嚴格的槍枝法。
警方先前表示，兩人受到恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）影響，案後在他們車內發現自製IS旗幟，而他們曾前往先前飽受極端分子活動影響的菲律賓島嶼旅行1個月，這也成為調查重點。
然而澳洲聯邦警署署長巴瑞特（Krissy Barrett）今天表示，目前沒有跡象顯示兩人在11月到菲律賓民答那峨島（Mindanao）時接受過正式訓練。
巴瑞特在記者會上說：「沒有證據顯示這兩名嫌犯隸屬於更大的恐怖組織，或受他人指使發動攻擊。」
她還表示，這些調查結果屬於初步評估，澳洲和菲律賓有關當局仍在持續調查。
她說：「我想澄清一點。我並不是說他們去那裡是為了旅遊。」
50歲的阿克拉姆在案發時遭警方擊斃；24歲的納維德也中槍受傷，昏迷數天後甦醒，本月稍早被控59項罪名，包括15項謀殺罪、恐怖行為及涉爆裂物等控罪。
雪梨各地跨年夜慶祝活動將於明天晚間11時暫停，為罹難者默哀1分鐘。
新南威爾斯州（New South Wales）州長柯民思（Chris Minns）今天表示，警方將派出配備高威力槍械的小隊巡邏人群。
他告訴記者：「這是警方明確、慎重傳達的訊息，即安全是第一要務。」（編譯：盧映孜）1141230
其他人也在看
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 125
西門町街頭格鬥！行人不滿被叭「拍車窗發戰鬥邀請」 牛頭牌駕駛被狂K
台北市萬華區西門町27日凌晨發生一起鬥毆事件，林姓男子（28歲）在行人徒步區走路時，不滿被開車的鄭姓男子（50歲）鳴喇叭催促，他趁鄭男停等紅燈時拍打其車窗理論，2人當街爆發肢體衝突，林男連續揮拳朝鄭男頭部猛K，雙方臉部皆掛彩，並互提傷害告訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
共軍圍台軍演綠轟蔣萬安 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]台北上海雙城論壇週（28）日落幕，中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。綠營大轟中國的軍事威脅行為是在洗臉參加雙城論壇的...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 115
中共軍演覆蓋七星岩島礁 專家：侵門踏戶
[NOWnews今日新聞]共軍東部戰區宣佈，從12月29日開始，組織「正義使命-2025」演習，並一口氣公布環繞台灣周邊的各演習區具體座標，表示將於12月30日8時至18時，在演習區內進行重要軍事演習...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 126
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 47 分鐘前 ・ 61
立院三讀勞保條例 政府撥補法制化、負最後支付責任
（中央社記者陳俊華台北2025年12月30日電）立法院會今天三讀修正通過勞保條例，將政府撥補法制化，明定若遇當年度保費收入少於支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助；勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。為使勞保制度永續經營，行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條文修正草案，並函請立法院審議。現行條文並未將政府撥補列為勞保基金來源，三讀通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。三讀通過條文明定，關於政府撥補金額，在修正條文施行後，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀通過條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強中央社財經 ・ 2 小時前 ・ 18
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 69
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 102
仇恨言論恐遭拘留！醫示警：年輕人已無退路
[NOWnews今日新聞]行政院近日通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，未來在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，將處3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰。對此，時常評論時事的網紅...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 310
用你的魔法打敗你！國防部1圖反擊中國軍演：堅定捍衛主權、民主、自由
中國人民解放軍東部戰區宣布，今（29）日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，實施「正義使命－2025」圍台軍演，並，30日還要進行實彈射擊。對此，國防部成立應變中心派遣兵力應對，並在解放軍公布的軍演示意圖，放上「堅定捍衛」、「主權」、「民主」、「自由」等關鍵字強力反擊中國。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 56
蔣萬安雙城論壇剛講「這一句」…共軍突宣布圍台軍演 沈伯洋喊話了
即時中心／潘柏廷報導台北市長蔣萬安昨（28）日一日來回上海「雙城論壇」，並在會中盼台海不再波濤與呼嘯，而是和平與繁榮；然而，中國解放軍東部戰區今（29）日，無預警宣布今日起要對台進行「正義使命-2025」演習，範圍則包含台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南及東部。對此，民進黨立委沈伯洋在臉書也喊話了！民視 ・ 18 小時前 ・ 221
2026新北藍白合破局？黃國昌大造勢爭市長 鄭麗文鬆口：明年徵召李四川
2026年地方大選剩不到1年，朝野各政黨陸續展開布局，外界關注在野陣營藍白合情況，民眾黨主席黃國昌27日下午在新北新莊舉辦首場造勢活動，角逐新北市長態度明顯，讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日在節目《千秋萬事》鬆口，國民黨會先產生自己的人選，考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，希望明年再徵召。民眾黨日前舉行......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 86
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 29
「雨刷」夫妻涉洗錢225億 豪宅「精品牆」查扣80名牌包｜#鏡新聞
中職假球案首腦、也是現任的嘉義縣議員蔡政宜，涉嫌從109年開始，跟妻子替博弈網站洗錢，在高雄、越南、馬來西亞等地，使用大量的人頭帳戶跟電腦程式洗錢，金流超過225億！不法所得兩億元除了買高雄豪宅，也購入了八十多個名牌包！檢警連日追查、抽絲剝繭，12/18對雨刷蔡政宜起訴，至於妻子仍逃亡海外，遭發布通緝。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 1
徐巧芯發文籲賴總統接受監督 翁達瑞見「這20字」諷不學無術
立法院正式通過彈劾總統賴清德提案，國民黨立委徐巧芯發文並貼出圖卡稱，讓總統接受民意監督，不是政治鬥爭，是憲政底線。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（28）日說，這20個字道盡徐巧芯的不學無術，以及對憲政體制的無知。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
雙和醫院爆性騷案！女醫師控主管鹹豬手「僅記小過」
台北市醫師職業工會偕同數位前雙和醫院醫師於29日召開記者會，揭露院內性騷擾及職場霸凌案件。受害女醫師指控前任主管長期對多名女性同仁進行肢體與言語性騷擾，院方雖認定性騷成立，卻僅以記小過處分，且未主動通知申訴者懲處結果，引發外界質疑。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 5
苗栗三灣前鄉長涉貪、撈1289萬元…一審刑期創紀錄！二審首開庭人間蒸發
苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉數百件弊案、收賄1289萬元，案件曝光後，曾遭羈押，起訴移審後獲100萬元交保；一審於今年出爐，被認定涉犯134次罪刑，刑期分別為10個月至10年6個月不等，若採一罪一罰，恐達499年。案件上訴二審，未料開庭時，温志強並未出庭，經查，人早在2個多月前就搭機出境香港，涉嫌棄保潛逃，後續是否沒入保金、發布通緝，待合議庭檢視卷證資料裁定。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 69
中國圍台軍演！鄭麗文稱總統連累台灣 郭雅慧喊團結：盼藍白做正事
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中國解放軍東部戰區今（29）日突宣布，今日起對台進行「正義使命-2025」圍台軍演，但國民黨主席鄭麗文接受專訪時宣稱，這是因為總統賴清德踩到對岸底線才連累台灣；民眾黨主席黃國昌則開記者會，就賴清德在專訪時講藍白擁抱習近平一事要求24小時內道歉，否則要提告。對此，總統府發言人郭雅慧強調，此時此刻面對外部威脅，最需要的是內部團結，會希望不論國民黨或民眾黨回歸到立法院做正事。民視 ・ 19 小時前 ・ 126
謝衣鳯爭取彰縣長提名 黨內對手這麼看
[NOWnews今日新聞]藍委謝衣鳯昨天宣布爭取參選彰化縣長，原盛傳她是「被賴清德激到」，但謝衣鳯表示，在賴清德昨天到彰化前已錄好宣布參選的影片。比她早起跑爭取黨內提名的2位前副縣長柯呈枋、洪榮章，對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 10
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 21