澳豐詐騙案「業績女王」梁寶華1招讓客戶拿房抵押投資 李登輝家族都受害

掌握千億資金的澳豐金融集團於2023年爆出基金詐騙案，造成約1.3萬名投資人受害、吸金130億元，其中不少政商名流及演藝圈人士也踩雷。該案關鍵人物之一，被稱為兆富財富管理顧問協理的梁寶華有著「業績女王」的稱號，當時她也被起底名下有3間房，如今內湖「元大之星」也流入法拍市場。

梁寶華自台北商專畢業後，歷經華南銀行及玉山銀行的金融工作經驗，對外強調自身專業背景，以「銀行出身」營造信任感。她在兆富任職期間，以高超話術及人脈經營聞名，被稱為「業績女王」，月佣金高達約20萬美元（約新台幣630萬元）。

梁寶華專挑有資產的大戶投資人，長期透過送禮、關懷、營造信任等方式拉攏客戶，並透過營造稀缺感與安全感，引導客戶投資澳豐金融商品。受害者指出，梁寶華在澳豐案爆發時，仍對外安撫投資人，聲稱一切在掌控中，然而早在今年1月，她本人已提前贖回投資資金。隨著案情擴大，梁寶華失聯，並以「南部寺廟閉關」為由拒絕與客戶聯繫，導致受害者求償無門。

而受害名單包括前總統李登輝家族、萬海陳柏廷家族、日商DHC台灣分公司及演藝人員蘇有朋、洪曉蕾等人，其中李登輝家族投資損失約5.5億元。所有這些大戶投資人都是梁寶華的客戶，對她的信任成為受害的主要原因。當時許多受害人強調：「有多少人因信任她而拿房抵押投資，至今仍未拿回本金。」

據調查，梁寶華名下擁有三間豪宅，包括台北合江街東林居、內湖「元大之星」、板橋世中心，其中「元大之星」13樓戶已流入法拍市場，一拍底價7449萬元，並被禁止處分登記，專家認為二拍溢價拍出的機率仍高。

此外，梁寶華長期參與佛教菩提禪修活動，並擔任基金會董事，她曾鼓勵信眾以房產抵押投資澳豐金融商品，承諾高報酬改善生活。然而案情曝光後，梁寶華則表示自己也是受害人，並曾利用信眾的同情與保護維持自身形象。



