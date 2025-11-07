澳軍近海巡邏艦「皮爾巴拉號」下水

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Naval News」4日報導，澳洲皇家海軍阿拉弗拉級近海巡邏艦（OPV）3號艦「皮爾巴拉號」（P205），近日在澳洲西部韓德森造船廠下水，待後續結束艤裝與測試，有望在明年底前交付服役。

澳洲CDI造船公司於10月31日在韓德森造船廠，為「皮爾巴拉號」舉行下水暨命名儀式，該艦是韓德森造船廠承造的首艘阿拉弗拉級OPV，也是歷來該廠承造規模最大的澳軍軍艦，由於建造進度順利，凸顯CDI公司和該船廠優異的造艦能力。

「皮爾巴拉號」是澳洲皇家海軍史上第一艘以該國西部皮爾巴拉地區命名的船艦，以此向當地與澳國防軍悠久的歷史淵源致敬；該艦後續將在廠區展開艤裝、系統測試，並於完工後進行海試，驗證系統裝備可靠性，預計明年交付皇家海軍，提升海上作戰能量。

根據澳洲皇家海軍2017年公布的造艦計畫，阿拉弗拉級近海巡邏艦是由德國呂森造船廠以OPV-80構型設計得標，並委由澳洲國營ASC及CDI造船公司承造，共將建造6艘。首艦「阿拉弗拉號」（P203）已於今年6月底成軍服役，2號艦「艾爾號」（P204）則在8月交付，而包含「皮爾巴拉號」在內其餘4艘同型艦，目前皆按期程持續建造中。

阿拉弗拉級OPV全長80公尺，排水量1600噸，最大航速22節（時速40.7公里），配備先進感測器、指揮通信系統、遙控武器站等，艦艉可起降直升機，亦能操作無人機與快艇，可勝任多元任務、提升澳洲海上安全。

澳軍近海巡邏艦3號艦「皮爾巴拉號」近日完工下水，預計2026年交付成軍。（取自澳洲國防部網站）

「皮爾巴拉號」擁有先進配備，未來將承擔近海巡邏任務，強化澳洲海上安全。（取自澳洲國防部網站）