澳邦代海難恐攻釀16死 總理艾班尼斯遭轟放任反猶太主義蔓延

澳洲邦代海灘14日發生的光明節慶典恐怖攻擊事件，造成至少16人死亡、40人受傷，其中包括數名兒童。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）等多方人士嚴厲譴責澳洲左翼總理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府，指控其未能及時應對日益嚴重的反猶太主義威脅。

澳洲總理艾班尼斯15日到 邦代海灘獻花後聽取警方簡報。（圖／美聯社）

14日下午，邦代海灘驚傳槍響。當時約有1000人聚集在海灘參加光明節慶祝活動，多人中彈倒地，最終造成16人死、40傷，開槍的是24歲的槍手阿克拉姆（Naveed Akram）與其50歲的父親，據悉兩人在與警方對峙過程中也受到槍傷，阿克拉姆被送醫，其父則當場遭到擊斃。

澳洲猶太人事務執行委員會報告顯示，2025年反猶太事件創下1600起的紀錄新高，較2023年10月7日恐怖攻擊前的任何年份增加了三倍。該組織聯合執行長雷夫欽（Alex Ryvchin）向《天空新聞》表示：「這是猶太社區最擔心的事情，這種情緒已經在檯面下醞釀很長時間，現在真的發生了。」

澳洲猶太人事務執行委員會聯合執行長雷夫欽（左），在事發後也前往邦代海灘悼念。（圖／美聯社）

以色列總理納坦雅胡在14日公開他今年稍早寫給艾班尼斯的信件內容，嚴厲批評後者支持巴勒斯坦建國的立場。他表示：「你呼籲建立巴勒斯坦國，這是在反猶太主義的火焰上澆油，這是在獎勵哈瑪斯恐怖分子，這是在鼓勵那些威脅澳洲猶太人的人，並助長現在在你們街頭蔓延的仇猶情緒。」

納坦雅胡進一步指出：「反猶太主義是一種癌症，當領導人保持沉默時它會蔓延，當領導人採取行動時它會退縮。我呼籲你用行動取代軟弱，用決心取代綏靖政策。」納坦雅胡直接將此次攻擊歸咎於艾班尼斯，稱：「你沒有採取任何行動來遏制在你國家內部滋長的癌細胞，你讓疾病蔓延，結果就是我們今天看到的對猶太人的可怕攻擊。」

此外，澳洲的猶太領袖們，在先前也曾發出警告。雪梨澳洲／以色列暨猶太事務委員會主席奧斯特洛夫斯基（Arsen Ostrovsky）在本月1日公開發聲，當時邦代海灘出現「去你的猶太復國主義以色列」和「以色列手上沾滿鮮血」等塗鴉。

奧斯特洛夫斯基當時表示：「我從未想過會在澳洲看到這種情況，在我有生之年不會，尤其是在邦代海灘這個代表性的地方。」

大批民眾獻花致意。（圖／美聯社）

澳洲的猶太僑民規模雖小但深深融入社區之中，在2700萬人口中約有15萬人認定自己為猶太人。據估計，其中約三分之一居住在雪梨東部郊區，包括邦代地區。雪梨中央猶太會堂的拉比沃爾夫（Levi Wolff）表示：「不可避免的事情現在發生了。」

