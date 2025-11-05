澳門「銀河時尚匯」全新購物空間開幕 呈獻義式優雅風尚體驗

▲全新義式風尚購物空間匯集了多個精緻的義大利品牌，加上米蘭傳奇購物街蒙特拿破崙大街。（圖/澳門銀河提供）

「澳門銀河」綜合度假城隆重揭幕銀河時尚匯全新尊尚購物空間，匯聚三大世界頂級品牌 ——Brunello Cucinelli、Miu Miu 與Tod’s，於時尚大道中核心地段綻放義式風尚與當代藝術交融的非凡魅力。

全新購物區以米蘭傳奇購物街Via Montenapoleone為靈感，融入「澳門銀河」的獨特美學，打造兼具藝術、文化與時尚的沉浸式體驗。整體設計以明亮格調與風箏造型燈飾營造柔和光影，星光穹頂閃耀如銀河繁星，綠意植栽與檸檬樹長椅點綴其間，呈現舒適愜意的高雅氛圍。

廣告 廣告

▲銀河時尚匯時尚大道中嶄新的購物空間誠邀品味非凡的賓客展開一段探索義大利奢華時尚與當代藝術交匯的旅程。（圖/澳門銀河提供）

三大義式品牌匯聚時尚核心

Brunello Cucinelli店內以砂質石灰華與灰褐色皮革營造溫潤氣息，古銅與黑鎳元素點綴低調奢華。極簡設計展現義大利工藝精神，並特設男裝訂製區，提供尊榮量身體驗。

全新開幕的Miu Miu澳門最大旗艦店 以天藍色帆布與木質地板打造靜謐空間，完美演繹品牌極簡優雅。店內同步登場 2025 秋冬及假日系列，包括柔軟羊毛外套、刺繡洋裝，以及全新 Solitaire 手袋、熱賣 Pocket 系列 與獨家Gymnasium運動鞋。

作為亞洲最大旗艦店的Tod’s，以Vicenza石、Rigatino 大理石及玫瑰木飾面構築高雅空間，展現品牌經典的義式生活美學。店內展示全線男女服飾、鞋履與皮具系列，並提供 My Gommino個人化定製服務 與尊貴的J.P. Club 私人空間。11月品牌將舉行開幕慶典與澳門首個概念快閃店，掀起義式風尚熱潮。

▲用心規劃的義式場景佈置，義大利精緻美感與摩登格調完美融合。（圖/澳門銀河提供）

時尚與藝術的美學交匯

「銀河時尚匯」新購物空間不僅是奢華購物地標，更是一條文化長廊。Cosmo藝術畫廊 展出亞洲知名藝術家的現代作品，將購物體驗化為探索與靈感之旅；「Cosmo 精品酒店」與「cucina h」主題佈置則成為社交媒體熱門打卡點，讓藝術、美學與生活完美交融。

▲Cosmo藝術畫廊展出亞洲知名藝術家的感性作品，將空間化為一幅充滿現代創意的藝術畫布，為購物體驗注入探索與靈感。（圖/澳門銀河提供）

關於「澳門銀河」綜合度假城

「澳門銀河」是全球最具規模與多元化的世界級綜合度假城，總投資額達 430 億港元，佔地 110 萬平方米，為澳門打造嶄新的休閒、娛樂與度假體驗。度假城雲集九家國際知名豪華酒店，包括 澳門悦榕庄、「銀河酒店」、澳門大倉酒店、澳門 JW 萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及即將開幕的 澳門銀河 嘉佩樂，共提供約 5,000 間豪華客房、套房及別墅。

標誌性設施天浪淘園佔地75,000 平方米，擁有全球最長 575 米空中激流與1.5 米人造海浪衝浪池，以及澳門首個高達 9 米的刺激滑水天梯「衝天激流」。賓客更可於澳門悦榕 Spa與麗思卡爾頓水療中心 享受頂級放鬆體驗。

度假城擁有逾120間餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級餐廳與地道美食；「銀河時尚匯」匯聚國際奢華品牌，提供專屬 VIP 禮遇與個人化購物服務。另設有銀河影院、娛樂地標【紅伶】、養生中心及 銀河國際會議中心（GICC），配備 16,000 座位的 銀河綜藝館，為澳門會展業開啟新篇章。從此出發，賓客可經空調行人天橋直達「澳門百老匯」，零距離體驗地道澳門與亞洲魅力。

查看原文